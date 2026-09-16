Экспорт Молдовы растет: на некоторых рынках прибавка достигла 89%.

За первые семь месяцев 2026 года экспорт товаров из Республики Молдова достиг 1,97 млрд евро, увеличившись на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным Министерства экономического развития и цифровизации, наибольший рост экспорта в процентном выражении был зафиксирован в торговле с Венгрией и Германией. Поставки на венгерский рынок выросли на 89,3%, а в Германию — на 67,6%, передает stiri.md

Положительная динамика также отмечена в торговле с Великобританией, куда экспорт увеличился на 36%, Италией — на 27,7% и Турцией — на 27,3%.

Экспорт в Российскую Федерацию вырос на 13%, в Польшу — на 12,5%, а поставки в Румынию увеличились на 8,2% по сравнению с январем – июлем прошлого года.

Что касается отдельных категорий товаров, один из наиболее значительных показателей роста зафиксирован в экспорте растительных масел — на 82,8%.

Экспорт произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата вырос на 82,2%, а изделий из кожи — на 65,6%. Поставки недрагоценных металлов увеличились на 35,3%, обуви — на 17,7%, химической продукции — на 11,4%, древесины и изделий из нее — на 10,3%.

В Министерстве экономического развития и цифровизации заявили, что динамика первых семи месяцев года свидетельствует о расширении внешней торговли и присутствия молдавской продукции на международных рынках. В ведомстве считают, что диверсификация направлений и экспортируемой продукции может создать новые возможности для отечественных компаний.