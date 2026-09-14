Экспорт молдавского подсолнечника упал на 64% и достиг минимума с 2022 года.

Объемы подсолнечника прошлогоднего урожая, доступные для экспорта в конце маркетингового сезона-2025/26 оказались значительно ниже, чем в предыдущие годы.

В июле-августе текущего года из Молдовы было экспортировано всего 9 тыс. тонн подсолнечника — примерно на 64% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Это самый низкий показатель поставок этого масличного сырья из РМ с 2022 года, передает logos-pres.md

При этом средняя экспортная цена на молдавский подсолнечник летом достигла 16,83 леев/кг — это самый высокий уровень за последние шесть лет. Данный факт объясняется структурой поставок: половину объема, экспортированного в июле–августе 2026 года, составили очищенные семена подсолнечника — продукт с более высокой добавленной стоимостью и более высокой ценой.

Не очищенный молдавский подсолнечник летом поставлялся в Турцию и Румынию, тогда как очищенный подсолнечник направлялся в Польшу, Румынию, Чехию, Германию и на другие рынки.