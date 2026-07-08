Анализ макроэкономических тенденций показывает, что покрытие разрыва между обязательствами и доходами страны все больше зависит от внешнего финансирования и денежных переводов.

Молдова традиционно импортирует значительно больше товаров и услуг, чем экспортирует. А капитал бежит из Молдовы «со всех ног». Отчет НБМ о состоянии дел не скрасило даже некоторое сокращение дефицита платежного баланса в первом квартале 2026 года, пишет logos-pres.md

Внешний долг Молдовы превышает 10,5 млрд евро, составляя около 58% ВВП, при сохраняющемся глубоком дефиците текущего счета и торговли. Нагрузка выросла на 1,9 процентных пункта.

Тезис о том, что Молдова «должна миру больше, чем имеет», отражает хронический дефицит платежного баланса: страна на протяжении многих лет импортирует значительно больше товаров, чем экспортирует, компенсируя эту разницу за счет внешних займов, кредитов и финансовой помощи.

Несмотря на тревожную формулировку, молдавская экономика удерживается от дефолта благодаря денежным переводам, которые частично перекрывают нехватку валюты в стране, и постоянному рефинансированию западных партнеров.

Внешний госдолг колеблется в районе $4,96 млрд. По прогнозам, совокупный госдолг (внутренний и внешний) к концу года может приблизиться к общей стоимости всего государственного имущества страны.