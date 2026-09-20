Эксперт о налогообложении посылок из-за рубежа: Покупатели могут сократить число заказов.

Более низкие цены и разнообразие товаров побуждают многих жителей Молдовы делать заказы на международных онлайн-платформах.

Несмотря на то что с 1 октября будет взиматься НДС в размере 20%, к которому добавятся 12 леев за каждую посылку, одни покупатели говорят, что продолжат пользоваться этими платформами, а другие задумываются о сокращении числа заказов, пишет radiomoldova.md

Эксперты отмечают, что введение налогов на такие покупки изменит поведение потребителей.

Некоторые покупатели говорят, что налог существенно на них не повлияет, поскольку они обычно не заказывают очень дорогие товары. Однако признают, что могут сократить число заказов.

Для других цена остается главной причиной выбора международных платформ. Они говорят, что даже с учетом 20-процентного НДС товары могут оказаться дешевле, чем в магазинах Республики Молдова, при этом некоторые считают такую ставку слишком высокой.

«На меня это сильно не повлияет, потому что я не покупаю ничего чрезмерно дорогого. Возможно, буду покупать меньше, и, может быть, это даже к лучшему», - говорят люди.

«Чаще всего заказываю на Temu — детскую одежду, что-нибудь для дома. Потому что дешевле. Это нормально, поскольку по сравнению с ценами у нас здесь все равно будет дешевле. Даже если добавят 20%», - отмечают граждане.

«К сожалению, это намного дешевле, чем у нас в магазинах. Я считаю, что налог очень высокий. 20% — это много», рассказывают покупатели.

Экономист Марин Господаренко говорит, что такая реакция покупателей вполне ожидаема. По его словам, люди не откажутся полностью от международных платформ, однако небольших заказов и импульсивных покупок может стать меньше.

«Вероятно, мы увидим и изменение потребительского поведения. Люди не откажутся полностью от международных платформ, поскольку у них по-прежнему есть преимущество в виде очень широкого ассортимента товаров и иногда более низких цен. Потребитель будет внимательнее сравнивать итоговую стоимость с предложениями магазинов Республики Молдова и задумываться, стоит ли ждать несколько недель посылку из-за границы», — заявил Господаренко.

Власти заявляют, что сбор в размере 12 леев необходим для покрытия расходов на обработку посылок, а НДС в размере 20% должен создать более равные условия для продавцов в Республике Молдова.

Сбор будет оплачивать покупатель, а взимать его будет либо почтовый оператор, либо непосредственно платформа, на которой оформлен заказ, пояснила министр финансов Виктория Белоус в программе «Pe Față» на Moldova 1.

«Хочу отметить, что в прошлом году в Республику Молдова поступило более 10 млн посылок. Это означает дополнительную нагрузку на Таможенную службу: необходимо их обработать, задекларировать, принять и проверить эти декларации. Все это расходы для государства, которые мы покрываем за счет налогов и сборов», — пояснила министр.

Отметим, что, по данным Таможенной службы, в 2025 году в Республику Молдова из-за рубежа поступило более 11,2 млн посылок. Таможенные платежи были уплачены только за те из них, стоимость которых превышала 150 евро, — почти 70 тыс. посылок. В результате в государственный бюджет поступило около 1,1 млрд леев.