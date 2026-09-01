Эксперт: Гражданам стоит воздержаться от потребительских кредитов.

Повышение базовой ставки НБМ с 7,5% до 9% может привести к удорожанию кредитов. Экономический эксперт Марин Господаренко советует гражданам пока отложить оформление потребительских займов на крупные покупки.

Кредиты могут подорожать после того, как Национальный банк Молдовы повысил базовую ставку с 7,5% до 9% годовых. Решение направлено на сдерживание инфляционного давления в условиях неопределенности на энергетических рынках и геополитической напряженности, пишет noi.md

Годовая инфляция в августе достигла 6,96%, что на 0,62 процентного пункта выше июльского показателя. Повышая базовую ставку, НБМ стремится снизить давление на цены, в том числе за счет сдерживания потребления и кредитования.

Экономический эксперт Марин Господаренко рекомендует гражданам с осторожностью подходить к оформлению новых займов, особенно потребительских кредитов.

«Практический совет каждому гражданину — пока воздержаться от потребительских кредитов и немного подождать. Речь идет о покупке автомобиля, стиральной машины, нового холодильника, телефона. Эти покупки стоит отложить, поскольку нас ожидает довольно тяжелая зима. У нас высокая инфляция», — заявил эксперт.

В марте базовая ставка находилась на уровне 5%, после чего ее повышали в несколько этапов. Одновременно замедлились и темпы кредитования: в августе объем оформленных кредитов оказался на 2,5% меньше, чем месяцем ранее.

Потребители отмечают, что в нынешних условиях решение об оформлении кредита требует более тщательного анализа семейных доходов и расходов.

«Человеку, который выплачивает кредит, приходится сложнее. Условия сейчас не самые благоприятные, однако, когда берешь кредит, необходимо учитывать и хорошо понимать определенные моменты», — заявил один из опрошенных.

В то же время НБМ предупреждает, что ситуация в мировой экономике остается неопределенной. Геополитическая напряженность и нестабильность на энергетических рынках влияют на перспективы мировой экономики, в то время как экономический рост в еврозоне остается умеренным, а ценовое давление сохраняется.

Следующее заседание Исполнительного комитета Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 5 ноября.