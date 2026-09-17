Экономист объяснил, почему дизель в Молдове дороже бензина.

Государство получает 12,76 лея с каждого литра бензина, проданного на заправках, и 9,28 лея с литра дизельного топлива, согласно расчетам экономиста Марина Господаренко, основанным на данных НАРЭ на 17 сентября.

При нынешней цене 33,56 лея за литр бензина А-95 непосредственно нефтепродукт составляет 16,98 лея, коммерческая маржа — 3,82 лея, акциз — 7,17 лея, а НДС — 5,59 лея.

В случае дизельного топлива, которое стоит 35,53 лея за литр, нефтепродукт составляет 22,04 лея, коммерческая маржа — 4,21 лея, акциз — 3,36 лея, а НДС — 5,92 лея.

Таким образом, хотя дизельное топливо дороже бензина на 1,97 лея за литр, налоги на него ниже. Разница в цене объясняется главным образом стоимостью самого нефтепродукта: 22,04 лея для дизельного топлива против 16,98 лея для бензина.

«Проблема уже не в нефти, а в переработке», — считает Марин Господаренко.

По словам экономиста, ограниченная доступность мощностей по переработке нефти в дизельное топливо оказывает давление на цену этого вида топлива. Таким образом, разница между стоимостью дизельного топлива и бензина в основном обусловлена стоимостью самого нефтепродукта, а не налогами.

При заправке 50 литров сумма налогов составляет около 638 леев для бензина и 464 леев для дизельного топлива.

Экономист также обращает внимание на НДС, который начисляется поверх акциза. В случае бензина около 1,43 лея с каждого литра составляет НДС, приходящийся на акциз, что означает около 72 леев при заправке 50 литров.

Возможное снижение акциза на 25% могло бы уменьшить цену бензина примерно на 2,15 лея за литр, а дизельного топлива — примерно на 1,01 лея за литр. При заправке полного бака снижение составило бы около 107 леев и 50 леев соответственно.

«Это немало для семьи. Но и не бесплатно для бюджета и, что еще важнее, в стране не появится ни одного дополнительного литра топлива», — отмечает экономист на фоне того, что запасов дизельного топлива в Республике Молдова в настоящее время хватает примерно на десять дней потребления.

«Когда цена растет, мы всегда спрашиваем, кто виноват. Цифры дают неудобный ответ: подорожание происходит из-за факторов, на которые мы никак не можем повлиять, но именно поэтому важно, что мы делаем с той частью, которая зависит от нас», — заключает Марин Господаренко.