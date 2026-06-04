theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
4 Июня 2026, 18:08
159
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Экономист: Молдове нужны квалифицированные специалисты, а не дешевая рабочая сила

Экономист Виорел Гырбу раскритиковал политику привлечения в Молдову низкоквалифицированной рабочей силы и заявил, что необходимы инвестиции с высокой добавленной стоимостью и привлечение высококвалифицированных специалистов.

Экономист: Молдове нужны квалифицированные специалисты, а не дешевая рабочая сила.
Экономист: Молдове нужны квалифицированные специалисты, а не дешевая рабочая сила.

Гырбу отметил, что молдавская экономика за последние годы не смогла добиться существенного развития, поскольку делала ставку на дешевую рабочую силу и инвестиции в отрасли с низкой производительностью труда, сообщает bani.md

«Нам было бы лучше, если бы мы реализовывали инвестиционные проекты и проводили эффективную экономическую политику. Возможно, тогда граждане Молдовы не уезжали бы из страны в таком количестве», — заявил экономист.

По его словам, сама по себе иммиграция не является проблемой. Однако государство должно стремиться привлекать высококвалифицированных специалистов, способных способствовать развитию экономики и повышению производительности труда.

Гырбу подчеркнул, что многие граждане, покинувшие Молдову, принесли значительную пользу экономикам стран, в которых обосновались. В то же время сама республика в основном привлекает работников, готовых соглашаться на низкие зарплаты и более тяжелые условия труда.

Экономист предупредил, что массовый импорт низкоквалифицированной рабочей силы со временем может привести к социальным и экономическим проблемам, а последствия такой политики проявятся уже после того, как нынешние руководители покинут свои посты.

«Привлечение рабочей силы — это хорошо, но главный вопрос заключается в качестве этой рабочей силы», — подчеркнул он.

По мнению Гырбу, Молдова должна конкурировать за инвестиции и экономические проекты с высокой добавленной стоимостью, которые способны обеспечить более высокие зарплаты и удержать людей в стране. Он считает, что ориентация на низкопроизводительные отрасли и преимущественное привлечение низкоквалифицированных работников рискуют сохранить структурные проблемы экономики и ускорить демографический спад.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте