Экономист: Молдове нужны квалифицированные специалисты, а не дешевая рабочая сила.

Гырбу отметил, что молдавская экономика за последние годы не смогла добиться существенного развития, поскольку делала ставку на дешевую рабочую силу и инвестиции в отрасли с низкой производительностью труда, сообщает bani.md

«Нам было бы лучше, если бы мы реализовывали инвестиционные проекты и проводили эффективную экономическую политику. Возможно, тогда граждане Молдовы не уезжали бы из страны в таком количестве», — заявил экономист.

По его словам, сама по себе иммиграция не является проблемой. Однако государство должно стремиться привлекать высококвалифицированных специалистов, способных способствовать развитию экономики и повышению производительности труда.

Гырбу подчеркнул, что многие граждане, покинувшие Молдову, принесли значительную пользу экономикам стран, в которых обосновались. В то же время сама республика в основном привлекает работников, готовых соглашаться на низкие зарплаты и более тяжелые условия труда.

Экономист предупредил, что массовый импорт низкоквалифицированной рабочей силы со временем может привести к социальным и экономическим проблемам, а последствия такой политики проявятся уже после того, как нынешние руководители покинут свои посты.

«Привлечение рабочей силы — это хорошо, но главный вопрос заключается в качестве этой рабочей силы», — подчеркнул он.

По мнению Гырбу, Молдова должна конкурировать за инвестиции и экономические проекты с высокой добавленной стоимостью, которые способны обеспечить более высокие зарплаты и удержать людей в стране. Он считает, что ориентация на низкопроизводительные отрасли и преимущественное привлечение низкоквалифицированных работников рискуют сохранить структурные проблемы экономики и ускорить демографический спад.