Экономист: Единственным выходом при стагнирующей экономике являются заимствования.

При стагнирующей экономике, заимствования являются единственным выходом для правительства Молдовы увеличивать бюджетные расходы. Об этом написал на своей странице в Facebook финансовый аналитик Владимир Головатюк.

Согласно данным министерства финансов о внешних кредитах, в первом полугодии молдавское правительство получило $239,5 млн кредитов из-за рубежа. Основными кредиторами выступили Еврокомиссия ($199 млн), AID и BIRD ($21 и $12 млн), являющиеся финансовыми структурами Всемирного банка, и Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР ($7,2 млн), пишет infotag.md

По словам эксперта, объем внешнего кредитования отстает от прошлогодних показателей. В первом полугодии 2025 г. было получено $435,2 млн кредитов, в том числе $355 млн – из Евросоюза.

«При сокращении внешних займов правительство вынуждено брать взаймы на внутреннем рынке, что несравнимо дороже», - посетовал Головатюк.