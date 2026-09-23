Единая цена на древесину по всей стране: Реформа Moldsilva вынесена на обсуждение.

Один и тот же вид древесины будет продаваться по единой цене на всей территории страны.

Министерство окружающей среды предлагает, чтобы населенный пункт, в котором находится покупатель, больше не влиял на разницу в стоимости древесной массы. Данная мера является частью реформы агентства Moldsilva, которую министр окружающей среды Георге Хаждер обсудил с представителями неправительственных организаций, передает realitatea.md

Реформа также предусматривает изменения в порядке продажи древесины. По всей стране планируется создать склады, где древесная масса будет регистрироваться, храниться и реализовываться под строгим контролем. Продажа напрямую из леса будет ликвидирована, что позволит легче отслеживать путь древесины от лесозаготовки до конечного покупателя.

В то же время сотрудники, занимающиеся охраной и уходом за лесами, больше не будут нести ответственность за продажу древесины. Продажами станут управлять отдельно через оборудованные склады, что позволит снизить риск возникновения конфликта интересов и обеспечить лучший контроль над процессом.

Еще одним важным изменением является реорганизация лесохозяйственных предприятий. Все они будут объединены в единую структуру — Pădurile Moldovei («Леса Молдовы»). Управление ресурсами, техникой и лесохозяйственными работами будет координироваться на национальном уровне по единым правилам.

По заявлению Министерства окружающей среды, реформа также направлена на более эффективное использование техники и оборудования, улучшение управления ресурсами и их направление на охрану, уход, восстановление и развитие лесов.

В ходе консультаций представители НПО задали вопросы, запросили разъяснения, а также выступили с замечаниями и предложениями относительно объявленных изменений и порядка их внедрения.