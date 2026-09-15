Дыра во внешней торговле Молдовы растет: экспорт покрывает лишь 34% импорта.

Внешняя торговля Республики Молдова выросла за первые семь месяцев 2026 года, однако дисбаланс между экспортом и импортом остается значительным.

Несмотря на то что экспорт рос быстрее импорта, торговый дефицит достиг 3,87 млрд евро — почти на 180 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального бюро статистики, сообщает bani.md

За семь месяцев 2026 года Молдова экспортировала товаров на сумму 1,97 млрд евро, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Импорт при этом был почти в три раза больше и достиг 5,84 млрд евро, увеличившись на 7,1%.

О масштабе дисбаланса говорит показатель покрытия импорта экспортом. Он составляет всего 33,7%. Иными словами, на каждые 100 евро, потраченные на импорт товаров, экспорт приносит обратно менее 34 евро. Показатель улучшился на 1,4 процентного пункта по сравнению с прошлым годом, однако остается низким.

Июль также принес рост экспорта. Молдова продала за рубеж товаров на 319,4 млн евро — на 16,6% больше, чем в июне, и на 7,7% больше, чем в июле 2025 года. Импорт за тот же месяц достиг 856,5 млн евро, в результате чего месячный торговый дефицит составил 537,1 млн евро.

Отечественный экспорт показал более высокую динамику, чем реэкспорт. Товары, произведенные в Молдове, принесли 1,57 млрд евро — на 15,6% больше, чем за первые семь месяцев 2025 года, и составили почти 80% общего объема экспорта. В то же время реэкспорт сократился на 1,3% — до 401,5 млн евро.

Сельское хозяйство стало одним из основных двигателей роста. Экспорт зерновых и продукции из зерновых вырос в 1,7 раза, семян и масличных культур — на 21,9%, а экспорт растительных жиров и масел увеличился в 2,3 раза. Одновременно поставки овощей и фруктов выросли на 18,3%.

В противоположную сторону изменился экспорт электроэнергии — он обвалился на 41%. Поставки алкогольных и безалкогольных напитков сократились на 10,2%, а экспорт автотранспортных средств — на 18,7%.

Изменилась и география экспорта. Поставки в Германию выросли в 1,7 раза, в Венгрию — в 1,9 раза, а экспорт в Ливан увеличился в 2,2 раза, главным образом благодаря поставкам кукурузы и живого крупного рогатого скота. В то же время экспорт в Испанию обвалился на 68,4%, а в США — на 31,7%.

Румыния остается с большим отрывом главным рынком для молдавских товаров — на нее приходится 28,3% общего объема экспорта. Далее следуют Турция — 12,1%, Италия — 10,1%, Чехия — 8%, Украина — 7,3% и Германия — 5,4%. На первые шесть рынков приходится в совокупности более 71% экспорта Республики Молдова.

Что касается импорта, Румыния также остается главным поставщиком — 23,2% общего объема. За ней следуют Китай — 14,2%, Украина — 9,2%, Германия — 6,9% и Турция — 6,5%. Значительный рост зафиксирован в случае импорта из Аргентины — в 9,3 раза, а из Египта — в 3,5 раза.

Энергетика продолжает занимать значительную долю в импорте. Газ и промышленные продукты, полученные из газа, составляют 9,9% общего объема импорта, а нефть и нефтепродукты — еще 9,7%. Импорт нефтепродуктов вырос на 25,2%, газа — на 9,3%, а минеральных и химических удобрений — на 31%.

Европейский союз остается главным торговым партнером Республики Молдова. Около 65,3% экспорта пришлось на страны ЕС, тогда как 54,6% импорта поступило из государств сообщества. Однако даже в торговле с ЕС внешнеторговый баланс Молдовы остается значительно отрицательным: за первые семь месяцев года дефицит составил 1,9 млрд евро.