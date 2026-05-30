Дожди навредят урожаю «фермерской черешни».

Основная масса продукции в этот период – это т.н. «фермерская черешня»: местных раннеспелых сортов, небольшого калибра, реализуемая исключительно на внутреннем рынке Молдовы, передает logos-pres.md

Ранее представители Ассоциации «Moldova Fruct» сообщали, что весенние заморозки нанесли значительный ущерб плантациям черешни поздних сортов зарубежной селекции («Кордия», «Регина», «Феровия» и др.), продукция с которых формирует экспортный ресурс страны.

По предварительным оценкам, недобор урожая с этих садов в нынешнем году может составить 40-70%. В 2025 году специалисты ассоциации оценили экспорт молдавской черешни в пределах 8 тыс. тонн (на 2 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году).

По экспертным оценкам, общая площадь черешневых садов в Молдове – около 5,3-5,5 тыс. га. Средний урожай этих фруктов колеблется в пределах 15-20 тыс. тонн.