30 Мая 2026, 15:00
Дожди навредят урожаю «фермерской черешни»

Осадки в конце мая – начале июня, особенно затяжные, могут значительно снизить и без того пессимистичный прогноз урожая черешни в нынешнем году.

Основная масса продукции в этот период – это т.н. «фермерская черешня»: местных раннеспелых сортов, небольшого калибра, реализуемая исключительно на внутреннем рынке Молдовы, передает logos-pres.md

Ранее представители Ассоциации «Moldova Fruct» сообщали, что весенние заморозки нанесли значительный ущерб плантациям черешни поздних сортов зарубежной селекции («Кордия», «Регина», «Феровия» и др.), продукция с которых формирует экспортный ресурс страны. 

По предварительным оценкам, недобор урожая с этих садов в нынешнем году может составить 40-70%. В 2025 году специалисты ассоциации оценили экспорт молдавской черешни в пределах 8 тыс. тонн (на 2 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году). 

По экспертным оценкам, общая площадь черешневых садов в Молдове – около 5,3-5,5 тыс. га. Средний урожай этих фруктов колеблется в пределах 15-20 тыс. тонн.

Источник
logos.press.md logologos
