Дорожные компании Молдовы на грани: рост цен грозит убытками до 25%.

Соответствующее предупреждение содержится в законопроекте, зарегистрированном в парламенте депутатом PAS Раду Марианом, пишет bani.md

Согласно пояснительной записке, прилагаемой к законодательной инициативе, расходы на дизельное топливо составляют от 15% до 25% от общей стоимости дорожных работ. Значительный и устойчивый рост цен на энергоносители и строительные материалы, наблюдаемый в последние годы, создал серьёзную финансовую нагрузку на компании, которые выполняют государственные контракты в рамках действующих соглашений. Авторы проекта закона обращают внимание на то, что существующие механизмы корректировки цены контрактов не успевают за стремительным изменением рыночной конъюнктуры и не позволяют своевременно компенсировать возросшие издержки подрядчиков.

В тексте документа приводятся конкретные цифры, иллюстрирующие масштаб удорожания ключевых позиций. Цена дизельного топлива выросла более чем на 50%. Стоимость битума, одного из основных компонентов дорожного покрытия, увеличилась с 11 000 до 18 000 леев за тонну. Заполнители, используемые в дорожном строительстве, подорожали с 230 до 290 леев за тонну, а цемент — с 2 800 до 3 100 леев за тонну.

В создавшихся условиях, как отмечают авторы законодательной инициативы, многие строительные компании вынуждены выполнять работы по ценам, которые уже не соответствуют текущим рыночным реалиям и не покрывают фактических затрат. В пояснительной записке содержится предупреждение о том, что сложившаяся ситуация может повлечь за собой целый ряд негативных последствий: задержки в реализации дорожных проектов, возникновение проблем с ликвидностью у подрядных организаций, вынужденное снижение темпов и объёмов работ, а в наиболее сложных случаях — банкротство малых и средних предприятий, занятых в дорожной отрасли.

Для предотвращения указанных рисков и стабилизации ситуации авторы законопроекта предлагают внедрить новый механизм корректировки государственных контрактов, находящихся в стадии исполнения. Суть механизма заключается в следующем: если стоимость основных компонентов (таких как топливо, битум, цемент, заполнители), рассчитанная на основании официальных данных Национального бюро статистики, вырастает или снижается более чем на пятнадцать процентов, государственный контракт подлежит пересмотру и соответствующей ценовой корректировке.

Разработчики законопроекта убеждены, что предлагаемая мера является жизненно необходимой для предотвращения остановки важных инфраструктурных проектов, а также для сохранения способности строительных компаний, особенно малого и среднего бизнеса, участвовать в государственных тендерах и исполнять контракты в условиях крайне высокой волатильности цен на рынке.