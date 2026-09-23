Доходы зарубежных филиалов будут облагаться налогом в Молдове.

Молдова внесла в национальное законодательство европейскую директиву, регулирующую порядок налогообложения доходов компаний, которые работают и имеют филиалы за рубежом.

Об этом заявила министр финансов Виктория Белоус, сообщает bani.md

По словам министра, новые положения определяют в том числе порядок налогообложения дивидендов и процентов в случаях, когда компания ведет деятельность в нескольких государствах.

«В правительстве мы имплементировали директиву ЕС, касающуюся подоходного налога. Мы уточнили, как облагаются налогом дивиденды и проценты, когда компания находится за рубежом и ведет деятельность в Республике Молдова», — заявила Виктория Белоус.

Министр финансов объяснила, что общее правило предусматривает налогообложение доходов на уровне материнской компании.

«Общее правило заключается в том, что налогообложение происходит на уровне материнской компании. Это европейские принципы, которые применяются с момента вступления в Европейский союз», — уточнила Белоус.

Чиновница также привела пример. Если материнская компания зарегистрирована в Республике Молдова и владеет филиалом в Румынии, доходы будут облагаться налогом в Молдове в соответствии с положениями законодательства, гармонизированного с европейскими нормами.

«Аналогично, если у вас будет филиал в Молдове, но материнская компания будет находиться в Польше, Италии или где-либо еще, доходы направляются и облагаются налогом на уровне материнской компании в части соответствующих доходов. Только по некоторым видам доходов», — пояснила министр.