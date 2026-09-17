Доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования увеличены.

Парламент принял во втором чтении изменения в закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2026 год.

Согласно документу, доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования (FAOAM) увеличиваются на 167,45 млн леев, или на 0,9%, передает logos-pres.md

В результате доходы FAOAM составят 18,99 млрд леев, а расходы — 19,38 млрд леев. В Министерстве здравоохранения сказали, что рост доходов связан с увеличением числа лиц, уплативших фиксированный страховой взнос, а также поступлений от единого налога, взимаемого с резидентов IT-парков и независимых предпринимателей.

Кроме того, выросли добровольные пожертвования из внешних источников на оказание медицинских услуг беженцам из Украины. На 167,45 млн леев увеличен Фонд оплаты медицинских и фармацевтических услуг.

В частности, финансирование стационарной медицинской помощи увеличено на 157,04 млн леев. Дополнительные средства позволят увеличить объем лечения острых случаев, кардиохирургических операций, хирургического лечения катаракты и других медицинских услуг.

Дополнительное финансирование также предусмотрено для кардиологической, неврологической, ортопедической и педиатрической реабилитации, а также для проведения диализа и радиотерапии. Финансирование первичной медицинской помощи увеличено на 2,91 млн леев, скорой догоспитальной медицинской помощи — на 1,48 млн леев.

Еще 6 млн леев направят на расширение доступа населения к услугам паллиативной помощи, в том числе для поддержки пациентов с хроническими заболеваниями в запущенной стадии и другими заболеваниями с ограниченным прогнозом. После корректировки бюджета FAOAM на 2026 год дефицит составит 3,85 млрд леев. Изменения вступят в силу со дня опубликования в «Официальном мониторе».