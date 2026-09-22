Дизель может превысить психологический порог в 40 леев: власти готовят механизмы вмешательства

Власти хотят иметь механизмы для быстрого вмешательства в случае, если цены на топливо продолжат расти, и не допустить превышения психологического порога в 40 леев. Об этом заявил глава Центра кризисного управления Сергей Дьякону.

По его словам, ситуация на рынке дизельного топлива зависит от событий на Ближнем Востоке и войны в Украине, а проблемы касаются как поставок, так и переработки и транспортировки нефтепродуктов, пишет ziar.md

В качестве примера он привел ситуацию во Франции, где, по его словам, на части автозаправочных станций наблюдается нехватка дизельного топлива.

«Во Франции более 10% автозаправок испытывают нехватку дизельного топлива. Даже если на международном уровне дизель пока есть, его недостаточно для обеспечения холодного сезона», — сказал Дьякону.

Чиновник также упомянул проблемы с переработкой сырой нефти и нарушение логистических цепочек в Черном море. По его мнению, риски в последние недели выросли.

«Мы не знаем, что будет дальше, потому что посмотрите, насколько за последние недели усилились атаки на инфраструктуру Украины, посмотрите, насколько изменилась ситуация на Ближнем Востоке. Риски возникают и становятся все более серьезными», — заявил глава Центра кризисного управления.

В этом контексте Дьякону объяснил, что предложение о введении чрезвычайного положения направлено в том числе на предотвращение возможного дефицита и создание механизмов для вмешательства.

«Если цены продолжат расти, у правительства должна быть возможность немедленно вмешаться, отступив от законов, и именно это мы попросим парламентариев одобрить — отступление от процедур закупок», — сказал он.

По словам Дьякону, одна из задач заключается в том, чтобы цены не превысили отметку в 40 леев.

«С одной стороны, чтобы мы могли стабилизировать ситуацию, а с другой — обеспечить, чтобы цены не превысили, например, психологический порог в 40 леев», — уточнил чиновник.

Сегодня, 22 сентября 2026 года, правительство поддержало введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября. Парламент должен рассмотреть этот запрос сегодня в 14:30 на внеочередном заседании.

Последний раз энергетический сектор Республики Молдова находился в режиме чрезвычайного положения с 25 марта по 25 апреля. Затем эта мера была заменена режимом повышенной готовности, который истек 23 июня.

Позже, с 28 июля, страна перешла в режим повышенной готовности в энергетическом и гидрологическом секторах. Изначально мера была введена на 30 дней, а затем продлена еще на 30 дней.

Сегодня бензин COR 95 продается по максимальной цене 33,99 лея за литр — после подорожания на 19 банов.

Стандартное дизельное топливо продается по максимальной цене 36,52 лея за литр, что на 41 бан выше, чем днем ранее.