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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 16:52
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Депутаты одобрили новые правила работы для небанковских поставщиков платежных услуг

Парламент принял во втором чтении законопроект, который существенно ужесточает контроль над небанковскими поставщиками платежных услуг для обеспечения их финансовой стабильности и безопасности.

Депутаты одобрили новые правила работы для небанковских поставщиков платежных услуг.
Депутаты одобрили новые правила работы для небанковских поставщиков платежных услуг.

Об этом пишет rupor.md

Главные изменения в законе

  • Борьба с теневым контролем. Национальный банк Молдовы (НБМ) получил четкие механизмы реагирования на скрытые согласованные действия акционеров, а также на непроверенные прямые или косвенные покупки долей в компаниях.

  • Приравнивание к банкам. Процедуры выявления нарушений со стороны небанковских компаний теперь полностью унифицированы с жесткими правилами, которые уже действуют для обычных коммерческих банков.

  • Расширение полномочий НБМ. В законе детально прописаны защитные меры, которые регулятор имеет право применить к нарушителям для защиты средств клиентов.

Инициатором реформы стал депутат от фракции партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) Дориан ИстратийЗаконопроект поддержали 53 депутата присутствующих в зале.

Изменения вступят в силу сразу после публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).

В Молдове к небанковским платежным организациям относятся платежные общества, эмитенты электронных денег и почтовые операторы. Они имеют право переводить деньги и принимать платежи, но не обладают юридическим статусом коммерческого банка. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 11 таких организаций.

Источник
rupor.md logorupor
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