Депутаты одобрили новые правила работы для небанковских поставщиков платежных услуг.

Парламент принял во втором чтении законопроект, который существенно ужесточает контроль над небанковскими поставщиками платежных услуг для обеспечения их финансовой стабильности и безопасности.

Об этом пишет rupor.md

Главные изменения в законе

Борьба с теневым контролем. Национальный банк Молдовы (НБМ) получил четкие механизмы реагирования на скрытые согласованные действия акционеров, а также на непроверенные прямые или косвенные покупки долей в компаниях.

Приравнивание к банкам. Процедуры выявления нарушений со стороны небанковских компаний теперь полностью унифицированы с жесткими правилами, которые уже действуют для обычных коммерческих банков.

Расширение полномочий НБМ. В законе детально прописаны защитные меры, которые регулятор имеет право применить к нарушителям для защиты средств клиентов.

Инициатором реформы стал депутат от фракции партии «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) Дориан Истратий. Законопроект поддержали 53 депутата присутствующих в зале.

Изменения вступят в силу сразу после публикации в «Официальном вестнике» (Monitorul Oficial).

В Молдове к небанковским платежным организациям относятся платежные общества, эмитенты электронных денег и почтовые операторы. Они имеют право переводить деньги и принимать платежи, но не обладают юридическим статусом коммерческого банка. На сегодняшний день в стране официально зарегистрировано 11 таких организаций.