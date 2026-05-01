theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
27 Мая 2026, 07:45
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Cricova теряет прибыльность из-за роста цен на сырье

Винодельческое предприятие Cricova завершило 2025 год под давлением растущих затрат: себестоимость продукции увеличилась, прибыльность снизилась, а рост продаж не успел за удорожанием производства.

Cricova теряет прибыльность из-за роста цен на сырье.
Cricova теряет прибыльность из-за роста цен на сырье.

Выручка компании сократилась на 2% — до 373 млн леев. При этом производить стало дороже: себестоимость выросла на 3,8% и достигла 292 млн леев. Главный фактор — резкий рост цен на виноматериалы и стеклотару, пишет logos-pres.md

Так, виноматериалы за год подорожали на 20–25%: если в 2024 году литр стоил около 0,70 евро, то в 2025-м — уже до 0,78–0,80 евро. Бутылка прибавила в цене в среднем 7,5%. В итоге компания стала зарабатывать меньше с каждой проданной бутылки — маржа снизилась с 26% до 22%, а прибыль на единицу продукции упала с 9,12 до 8,04 лея.

Компания частично компенсировала давление за счет премиальных вин, которые лучше выдерживают рост издержек. Но основная доля продаж по-прежнему приходится на массовый сегмент. Там ценовая конкуренция жесткая, а возможности для повышения цен ограничены.

Есть и позитивная динамика — туризм. Количество посетителей знаменитых подземных галерей выросло с 82,7 тыс. до 106,8 тыс. человек. Это заметно поддержало доходы. Также выросли поступления от дистрибьюторской деятельности Cricova-Vin — плюс 34% за год.

Расходы компания старалась сдерживать: снизились затраты на маркетинг, транспорт и административные нужды. Но полностью компенсировать рост цен на энергию и воду не удалось — операционные расходы все время увеличивались.

В итоге часть финансового результата поддержали дивиденды дочерней структуры и рост сопутствующих направлений. При этом предприятие продолжает оставаться крупным налогоплательщиком — за год в бюджет перечислено 51,2 млн леев.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте