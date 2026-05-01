Cricova теряет прибыльность из-за роста цен на сырье.

Выручка компании сократилась на 2% — до 373 млн леев. При этом производить стало дороже: себестоимость выросла на 3,8% и достигла 292 млн леев. Главный фактор — резкий рост цен на виноматериалы и стеклотару, пишет logos-pres.md

Так, виноматериалы за год подорожали на 20–25%: если в 2024 году литр стоил около 0,70 евро, то в 2025-м — уже до 0,78–0,80 евро. Бутылка прибавила в цене в среднем 7,5%. В итоге компания стала зарабатывать меньше с каждой проданной бутылки — маржа снизилась с 26% до 22%, а прибыль на единицу продукции упала с 9,12 до 8,04 лея.

Компания частично компенсировала давление за счет премиальных вин, которые лучше выдерживают рост издержек. Но основная доля продаж по-прежнему приходится на массовый сегмент. Там ценовая конкуренция жесткая, а возможности для повышения цен ограничены.

Есть и позитивная динамика — туризм. Количество посетителей знаменитых подземных галерей выросло с 82,7 тыс. до 106,8 тыс. человек. Это заметно поддержало доходы. Также выросли поступления от дистрибьюторской деятельности Cricova-Vin — плюс 34% за год.

Расходы компания старалась сдерживать: снизились затраты на маркетинг, транспорт и административные нужды. Но полностью компенсировать рост цен на энергию и воду не удалось — операционные расходы все время увеличивались.

В итоге часть финансового результата поддержали дивиденды дочерней структуры и рост сопутствующих направлений. При этом предприятие продолжает оставаться крупным налогоплательщиком — за год в бюджет перечислено 51,2 млн леев.