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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 21:31
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CNED одобрил еще 35 заявок по программе Casa Verde

Комитет по финансированию и рискам Национального центра устойчивой энергетики (CNED) одобрил еще 35 заявок в рамках второго этапа программы финансирования Casa Verde.

CNED одобрил еще 35 заявок по программе Casa Verde.
CNED одобрил еще 35 заявок по программе Casa Verde.

После подписания договоров получатели смогут заключить контракты на проведение работ по энергетической реабилитации жилья, передает logos-pres.md

С учетом новых решений общее число одобренных заявок по Компоненте II, предусматривающей финансирование мер по повышению энергоэффективности и энергетической реабилитации индивидуальных домов, достигло 231.

По Компоненте I, которая предусматривает оценку соответствия заявителей требованиям программы, рассмотрены 874 заявки: 757 одобрены, 117 отклонены. Еще часть заявок была возвращена заявителям из-за непредставления необходимых документов в установленный срок.

В рамках двух этапов программы Casa Verde по Компоненте I в общей сложности одобрено 1292 проекта.

Программа предусматривает грантовое финансирование до 50% стоимости инвестиций, но не более 200 тыс. леев на проведение работ по энергетической модернизации индивидуальных жилых домов.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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