CNED одобрил еще 35 заявок по программе Casa Verde.

Комитет по финансированию и рискам Национального центра устойчивой энергетики (CNED) одобрил еще 35 заявок в рамках второго этапа программы финансирования Casa Verde.

После подписания договоров получатели смогут заключить контракты на проведение работ по энергетической реабилитации жилья, передает logos-pres.md

С учетом новых решений общее число одобренных заявок по Компоненте II, предусматривающей финансирование мер по повышению энергоэффективности и энергетической реабилитации индивидуальных домов, достигло 231.

По Компоненте I, которая предусматривает оценку соответствия заявителей требованиям программы, рассмотрены 874 заявки: 757 одобрены, 117 отклонены. Еще часть заявок была возвращена заявителям из-за непредставления необходимых документов в установленный срок.

В рамках двух этапов программы Casa Verde по Компоненте I в общей сложности одобрено 1292 проекта.

Программа предусматривает грантовое финансирование до 50% стоимости инвестиций, но не более 200 тыс. леев на проведение работ по энергетической модернизации индивидуальных жилых домов.