Чебан: У Energocom есть основания потребовать повышения тарифа на газ.

Тариф на газ для бытовых потребителей может снова вырасти в октябре после того, как цены на европейском рынке значительно повысились за последние недели.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан считает, что у Energocom есть основания обратиться с запросом на очередную корректировку тарифа, пишет bani.md

«Не думаю, что этой зимой будут проблемы с газом, проблема заключается в цене. Цена на природный газ всего за несколько недель по сравнению с той, которую НАРЭ учитывало 1 сентября, выросла примерно с 600 евро до более чем 800 евро, и мы приближаемся к уровню 900 евро. Это станет основным фактором, который обусловит необходимость пересмотра тарифов», — заявил Вадим Чебан в эфире N4.

По его словам, давление на тариф может сохраниться и в зимние месяцы, поскольку котировки на газ с поставкой в ближайшие месяцы пока не указывают на снижение. Однако существует решение, которое может смягчить последствия подорожания для бытовых потребителей, — использование стратегического резерва газа, утверждает глава «Молдовагаз».

«У Energocom в октябре есть все основания подать запрос на повышение тарифа. Но есть и вариант, который Energocom, НАРЭ и правительство могли бы рассмотреть, если эту ситуацию можно считать исключительной, чтобы смягчить этот ценовой шок», — сказал Чебан.

Речь идет примерно о 50 млн кубометров газа, закупленных ранее по значительно более низким ценам.

«Этот объем не такой большой, но если использовать его сейчас вместо покупки более дорогого газа, мы можем сэкономить до миллиарда леев за всю зиму. Это могло бы сдержать рост или сделать повышение менее значительным», — заявил Вадим Чебан.

Глава «Молдовагаз» утверждает, что газ из резерва уже оплачен и его можно использовать сейчас, а впоследствии восполнить запасы за счет новых закупок.

«Если говорить о тарифах и о том, как можно смягчить их повышение для бытовых потребителей, это решение, которое не затронет другие ресурсы. Этот газ уже оплачен и может быть использован сейчас, а затем его можно заменить новыми закупками в январе-феврале», — добавил Чебан.

Напомним, с 1 сентября 2026 года бытовые потребители платят за природный газ 20,30 лея за кубометр с учетом НДС.