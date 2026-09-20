Чебан: «Молдовагаз» намерена выйти на рынок электроэнергии.

«Молдовагаз» может расширить свою деятельность за пределы сектора природного газа и инвестировать в том числе в производство электроэнергии.

Директор компании Вадим Чебан заявил, что «Молдовагаз» должна оставаться инфраструктурной компанией, но постепенно трансформироваться в энергетического игрока с более диверсифицированной деятельностью. Заявления прозвучали в интервью Вячеславу Куневу, передает bani.md

«„Молдовагаз“ останется и должна оставаться инфраструктурной компанией. Мы должны получить сети. „Молдовагаз“ может стать энергетической компанией, инвестировать в производство электроэнергии», — заявил Чебан.

По его словам, у «Молдовагаз» уже есть проекты в сфере возобновляемой энергетики, а также рассматривается возможность развития мощностей по производству электроэнергии на основе природного газа. Такие электростанции могли бы использоваться в том числе для балансировки электроэнергетической системы в условиях роста доли возобновляемых источников энергии.

Еще одно направление, которым намерена заниматься компания, — модернизация инфраструктуры распределения газа. «Молдовагаз» планирует расширить использование систем телеметрии и телемеханики, а также технологий типа Smart Energy.

Один из проектов предусматривает установку радиомодулей на газовые счетчики. Они позволят автоматически передавать данные о потреблении в систему учета, устраняя необходимость ручного снятия показаний и доступа контролеров в дома потребителей.

Чебан утверждает, что развитие этой системы также дало импульс местному производству. Если раньше электронные модули импортировались, то сейчас часть компонентов производится и собирается в Республике Молдова. Директор «Молдовагаз» считает, что существует потенциал и для экспорта этого оборудования.

Компания намерена расширить использование радиомодулей в муниципии Кишинев в течение примерно трех ближайших лет. Однако реализация проекта будет зависеть от получения необходимых согласований со стороны акционеров и регулирующего органа.

Цифровизация счетчиков может стать важной и в контексте обсуждений введения дифференцированных ставок НДС на природный газ в зависимости от объема потребления. По словам Чебана, автоматическая передача показаний позволит точно определять потребление за каждый месяц и, соответственно, правильно применять возможные налоговые льготы.