Бумаков: Иностранные рабочие оказываются в более выгодных условиях, чем местные.

Бывший министр сельского хозяйства и вице-председатель Социал-демократической партии Василе Бумаков утверждает, что без четких экономических мер и стабильного инвестиционного климата ситуация в стране рискует усугубиться. Эти заявления были сделаны в эфире программы Puterea a Patra, передает noi.md

По словам Бумакова, главной причиной, побуждающей молдаван уезжать за границу, остается сложная экономическая ситуация и отсутствие перспектив в стране.

«Главным фактором, способствующим оттоку населения, является бедность. Люди уезжают не по собственной воле, а из-за экономических условий», — заявил он.

Бывший министр считает, что Республика Молдова ежегодно теряет профессионально подготовленных людей, в том числе специалистов, в обучение которых государство вложило значительные ресурсы.

В ходе передачи Бумаков заявил, что дефицит работников уже оказывает давление на экономику и вынуждает компании искать рабочих за пределами страны. Он отметил, что все больше рабочих привозят из азиатских стран, в том числе из Бангладеш и Непала, чтобы восполнить нехватку рабочей силы на местном рынке.

«Республике Молдова нужна рабочая сила, в том числе иностранные рабочие, иначе некоторые отрасли экономики окажутся в тупике», — сказал бывший министр.

В то же время бывший министр утверждает, что действующее законодательство создает более выгодные условия для иностранных рабочих, чем для местных. По его словам, работодатели обязаны предоставлять работникам из других стран более высокую заработную плату, жилье и медицинскую страховку.

«В настоящее время иностранный работник пользуется более выгодными условиями по сравнению с местным работником. Если вы прочитаете законодательство, то увидите, что работодатель должен платить иностранному работнику как минимум среднюю зарплату. Местному гражданину Молдовы можно платить и минималку», — заявил Бумаков.

В том же контексте он обратил внимание на то, что Молдове нужны четкие политики для управления миграцией и защиты рынка труда.

«Нам нужна рабочая сила, но также и хорошо продуманная политика в сфере миграции», — заявил Бумаков.

Бывший министр считает, что одним из решений для сокращения оттока населения могло бы стать создание предсказуемого экономического климата, который поощрял бы инвестиции и возвращение диаспоры. В этом контексте он раскритиковал частые изменения правил и отсутствие стабильности для предпринимателей и фермеров.

«Чтобы люди оставались дома или возвращались в Республику Молдова, государство должно обеспечить им стабильность и уверенность в том, что они могут инвестировать и работать в предсказуемой среде», — заявил вице-председатель Социал-демократической партии.