Британская вода под кишинёвским брендом: цена в РМ составит более 60 леев за бутылку

Только она будет поставляться не из Кишинева, а из Великобритании, и соответственно, будет стоить более 60 леев за пол-литра. Не только из-за высоких транспортных расходов, но и потому, что британская вода будет разливаться в алюминиевые бутылки. Идея принадлежит молдавской диаспоре, которая надеется продавать воду в первую очередь туристам. Этому бизнесу дали зеленый свет, передает tv8.md

«Производитель воды имеет сертификат, выданный международной организацией по сертификации INTERECT ICI Global, который подтверждает соответствие международному стандарту безопасности пищевых продуктов и строгим требованиям к качеству и безопасности продукции».

Вода, разливаемая в переработанные алюминиевые бутылки, будет импортироваться компанией из нашей страны дочерним предприятием британской компании. Если бизнес будет запущен, то 0,33 процента выручки от продажи воды поступит в муниципальный бюджет.

— Вопрос, это своего рода маркетинговый ход для этой компании, продавать эту воду?

— Они хотят, чтобы алюминиевые бутылки, которые впоследствии можно будет переработать, использовались, например, туристами, которые, приехав в город, покупают бутылку и используют ее несколько раз. На мой взгляд, компания создает себе имидж… — Это выгодно и ей, и муниципалитету.

Виктор Никифоров, который проживал в Великобритании до прошлого года, говорит, что проект родился из тоски по родине.

«Посмотрим, где будет проявлен интерес, для начала только в Кишиневе, для Румынии у нас отдельные проекты, возможно, например, с Бухарестом, с каждым городом отдельно. Мы планируем продавать воду во всех туристических местах, таких как парки, киоски, или посмотрим, может быть, попросим разрешения у мэрии установить торговые автоматы для продажи в определенных туристических местах, посмотрим, это зависит от того, каких договоренностей мы достигнем с мэрией», — сказал основатель компании Виктор Никифоров.

Полулитровая алюминиевая бутылка негазированной воды, импортированная из Великобритании, будет стоить столько же, сколько бутылка крепкого алкоголя. Виктор Никифоров надеется продавать свою воду за 60 леев, и если учесть еще и торговую наценку, то цена, безусловно, будет выше. Бизнесмен не уверен в успехе проекта, поэтому для начала он инвестирует сто тысяч евро в производство и импорт 50 тысяч бутылок.