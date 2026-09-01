Боля: У ЖДМ в рабочем состоянии осталось 12 современных локомотивов

В настоящее время «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) располагает 12 исправными локомотивами, при этом проблема нехватки вагонов уже не ощущается так остро, как раньше.

Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля в программе «Новая неделя» на TV8, пишет bani.md

По словам министра, 12 находящихся в рабочем состоянии локомотивов — это современные единицы, произведенные в Казахстане, известные среди сотрудников ЖДМ как «казахи».

«Локомотивов в рабочем состоянии 12. На железной дороге их называют „казахами“, потому что они были произведены в Казахстане. Они очень хорошие, современные, с очень хорошими условиями», — заявил Боля.

Министр уточнил, что локомотивы были приобретены при финансовой поддержке Европейского союза, однако выделенные на их закупку средства представляют собой кредит, который железнодорожное предприятие должно вернуть.

Боля также прокомментировал информацию о возможной передаче Украине 20 старых локомотивов, которые предполагалось реализовать как металлолом. По его словам, пока эти локомотивы не были переданы.

В то же время министр утверждает, что ЖДМ в настоящее время реализует небольшие объемы металлолома, а власти намерены изменить законодательство, чтобы поменять механизм его продажи.

Боля скептически относится к нынешней системе аукционов и выступает за переход к продаже через биржу, которую считает более прозрачным методом, позволяющим участвовать крупным покупателям металлолома.

«Я не верю в аукционы. Я верю в биржу, где существует более прозрачный метод купли-продажи», — заявил министр.