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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 14:30
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Боля: Тендеры по 32 дворам в Кишиневе приостановили из-за нехватки подрядчиков

Запуск тендеров еще по 32 дворам Кишинева приостановили из-за нехватки подрядчиков.

Боля: Тендеры по 32 дворам в Кишиневе приостановили из-за нехватки подрядчиков.
Боля: Тендеры по 32 дворам в Кишиневе приостановили из-за нехватки подрядчиков.

Министр инфраструктуры Владимир Боля рассказал, как в некоторых дворах работы начали перед зимой и оставили жителей ходить по грязи. Об этом он заявил 25 сентября в эфире программы «На грани», передает rupor.md

По словам Боли, в программе «Европейский двор» подписали 69 договоров. Найти исполнителей для других объектов оказалось сложно.

«По определенному количеству данных дворов мы повторили по два-три раза тендер, то есть не было ни одного участника», — сказал министр.

При этом отдельные компании получили контракты сразу на 11 или 16 дворов. Боля привел пример с Чекан: в ноябре прошлого года один подрядчик снял бордюры в нескольких дворах, хотя закончить ремонт до зимы уже не мог. После дождей жители столкнулись с грязью, а работы пришлось отложить до весны.

«Я говорю: зачем ты это сделал вообще? Надо думать всегда про людей, потому что у тебя впереди ноябрь месяц, декабрь, январь, февраль, март. Пять месяцев, в которые люди будут ехать по грязи», — рассказал Боля о разговоре с подрядчиком.

«Мы попросили прощения всех людей за те неудобства, которые были созданы в некоторых дворах», — добавил министр.

Боля сообщил, что более 35 дворов уже сданы в эксплуатацию. Работы по 69 заключенным договорам он поручил закончить до конца октября. В следующем году правила конкурсов намерены изменить.

«У нас список полный, 400 с чем-то дворов, и когда мы пойдем к следующему, то, конечно же, мы поставим условие, что одна компания не может выиграть более трех дворов», — сказал министр.

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Источник
rupor.md logorupor
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