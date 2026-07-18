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bani.md logobani
18 Июля 2026, 20:30
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Более 6 400 леев в день составляет зарплата главы кабинета управляющего НБМ

Глава кабинета управляющего Национального банка Молдовы Диана Чауш задекларировала за 2025 год зарплатные доходы в размере 2,3 млн леев, полученные в НБМ.

Более 6 400 леев в день составляет зарплата главы кабинета управляющего НБМ.
Более 6 400 леев в день составляет зарплата главы кабинета управляющего НБМ.

Это составляет в среднем около 195 тыс. леев в месяц или более 6 400 леев в день, передает bani.md

Согласно декларации об имуществе и личных интересах, Диана Чауш занимает должность главы кабинета управляющего НБМ с 3 октября 2024 года.

Помимо зарплаты в НБМ, семья задекларировала доходы от преподавательской деятельности в Государственном университете Молдовы и Академии экономических знаний в размере 78 тыс. леев, а также стипендию докторанта в размере 51 тыс. леев.

Кроме того, в 2024 году Диана Чауш приобрела BMW X3 2018 года выпуска. Стоимость автомобиля оценивается в 460 тыс. леев. Такая же сумма указана в декларации в качестве его рыночной стоимости.

В то же время Чауш указала кредит, оформленный в 2018 году в BC Energbank. Первоначальная сумма кредита составляла 800 тыс. леев, срок погашения — 2033 год, процентная ставка — 8%.

В декларации не указаны земельные участки, дома, квартиры или другая недвижимость, а также банковские счета, депозиты, финансовые инвестиции, доли в компаниях, наличные средства выше установленного законом порога или виртуальные активы, включая криптовалюты.

Также не задекларированы договоры с государственными учреждениями или компаниями с государственным капиталом.

Источник
bani.md logobani
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