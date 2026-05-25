Бюджетный дефицит в 2025 году превысил установленный законом предел.

Государственные доходы и расходы увеличились по сравнению с 2024 годом, но власти признают, что фискальное правило о потолке дефицита не было соблюдено, сообщает IPN.

Согласно проекту об исполнении бюджета за 2025 год, который должен быть представлен Правительству, бюджетный дефицит оказался на 1,63 млрд леев больше, чем в 2024 году. Он превысил установленный законодательством предел в 2,5% ВВП. Власти объясняют отклонение включением мер, предусмотренных программой реформ в рамках Плана экономического роста на 2025-2027 годы.

В то же время доходы национального публичного бюджета составили 125,6 млрд леев, увеличившись на 15,26 млрд леев или на 13,8% по сравнению с 2024 годом, тогда как расходы достигли 139,86 млрд леев — на 16,9 млрд леев больше, чем годом ранее.

Валовой внутренний продукт в 2025 году оценивается в 353,5 млрд леев по сравнению с 323,9 млрд леев в предыдущем году.

Что касается государственного бюджета, его доходы составили 76,38 млрд леев, превысив на 0,8% уровень, предусмотренный после корректировок. Расходы были исполнены в объёме 92,09 млрд леев, что почти на 2 млрд леев меньше запланированного уровня. Дефицит государственного бюджета достиг примерно 15,7 млрд леев, что на 13,7% меньше показателя, предусмотренного в скорректированной версии бюджета. В доле ВВП дефицит составил 4,44%.

Для покрытия бюджетного разрыва государство использовало финансовые активы примерно на 4,1 млрд леев и привлекло долги на общую сумму почти 11 млрд леев. Из этой суммы около 6,7 млрд леев составляют внутренние долги, а примерно 4,3 млрд леев — чистые внешние заимствования. Одновременно в течение года были погашены обязательства перед внешними кредиторами на сумму почти 7,9 млрд леев.

На конец 2025 года остаток денежных средств на счетах государственного бюджета составил около 5,5 млрд леев. Из них примерно 4,4 млрд леев были доступны по базовому компоненту государственного бюджета, а более 1 млрд леев поступили из проектов, финансируемых за счёт внешних источников.

Также государственный долг достиг примерно 132,8 млрд леев, что составляет 37,6% ВВП.

Правительство отмечает, что на исполнение бюджета 2025 года повлиял ряд внешних и внутренних факторов, включая снижение внешнего спроса и экспорта, высокую инфляцию, повышение тарифов на энергоносители и трудности с финансированием, вызванные нестабильной региональной обстановкой.