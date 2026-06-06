Билеты на междугородние рейсы снова дорожают.

Таким образом, стоимость одного километра увеличилась на 3% по сравнению с 29 мая, когда были установлены предыдущие предельные тарифы, пишет noi.md со ссылкой на bani.md

Согласно решению ведомства, для междугородних (межрайонных) пассажирских перевозок установлен временный предельный тариф в размере 1,04 лея за каждый километр пути на одного пассажира.

Например, на одном из самых протяженных маршрутов в стране, Кишинёв–Бричаны, протяженностью около 250 километров, максимальная стоимость билета, рассчитанная по новому предельному тарифу 1,04 лея/км, составит около 260 леев.

Для сравнения, при прежнем лимите в 1,01 лея/км эта же поездка стоила бы примерно 252,5 лея, что означает увеличение стоимости примерно на 7,5 лея для одного пассажира.

Обновление тарифов связано с изменением цены на дизельное топливо, которое является одним из ключевых показателей, используемых при расчете стоимости перевозок.

По данным, опубликованным Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), средняя цена одного литра дизельного топлива в период с 29 мая по 4 июня 2026 года составила 28,02 лея.

Напомним, что с 29 мая ANTA утвердила сниженные предельные тарифы на пассажирские перевозки, дифференцированные в зависимости от категории комфортности транспортных средств. Так, для междугородних рейсов максимальный тариф был установлен на уровне 0,89 лея/км для транспорта II категории комфортности и 1,01 лея/км — для I категории комфортности.