Белоус объяснила, как работает механизм акций для сотрудников.

Механизм стимулирования сотрудников путем предоставления акций, известный как stock option plan, был создан для предоставления налоговых льгот конкретным бенефициарам.

Согласно действующим правилам, между включением сотрудника в программу и моментом, когда он фактически может получить акции, должно пройти не менее трех лет, заявила министр финансов Виктория Белоус, сообщает bani.md

Белоус объяснила, что механизм был введен, чтобы компании могли удерживать своих сотрудников и мотивировать их в долгосрочной перспективе способствовать росту стоимости компании.

«Мы ввели в законодательство механизм стимулирования сотрудника, который работает в компании, и предоставили учредителям возможность мотивировать сотрудника оставаться в компании дольше и иметь очень высокие показатели эффективности», — заявила Виктория Белоус.

По ее словам, компания может утвердить план стимулирования, однако с момента установления условий и до фактической передачи акций должно пройти не менее трех лет.

Министр утверждает, что это условие исключает возможность ретроактивного применения механизма к акциям, предоставленным ранее.

«Положение было утверждено в декабре 2023 года. Соответственно, и юридически, и практически до 2028 года нельзя воспользоваться этим механизмом для акций, предоставленных сотруднику. Обвинения в том, что кто-то создал этот механизм для акций, которые были предоставлены в предыдущем году, необоснованны», — заявила Белоус.

Правила, касающиеся stock option plan, направлены на стимулирование эффективности и удержание сотрудников путем предоставления им прав участия в компании. В документах Министерства финансов указано, что целью механизма является мотивация работников и администраторов вносить вклад в увеличение стоимости предприятия.

Заявления Виктории Белоус прозвучали после того, как депутат Ион Кику раскритиковал этот механизм и объявил, что попросит Генеральную прокуратуру проверить, каким образом продвигались налоговые положения, касающиеся программ стимулирования акциями. Кику утверждает, что они могут создавать необоснованные льготы для менеджеров крупных компаний, и заявил, что предложит исключить их из проекта налоговой политики на 2027 год.

Кику утверждает, что получатели таких программ могут получать акции без уплаты налогов и взносов, которые при других обстоятельствах поступили бы в государственный бюджет. Он потребовал проверить хронологию законодательных изменений и установить, продвигались ли они в интересах конкретных лиц или групп.