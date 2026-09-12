Белоус о налоге на посылки с Temu и Shein: Людям не придется идти на таможню.

Посылки стоимостью до 150 евро, заказанные жителями РМ на зарубежных онлайн-платформах, таких как Temu, Shein, с 1 октября 2026 года будут облагаться НДС в размере 20%, а также сбором за обработку в размере 12 леев за посылку.

Министр финансов Виктория Белоус в эфире программы Cabinetul din Umbră на Jurnal TV объяснила, что этими мерами правительство стремится сократить недобросовестную конкуренцию на внутреннем рынке, передает jurnal.md

«Мы не ставим перед собой цель остановить эту торговлю, но хотим поставить импорт товаров в равные условия с продукцией из Республики Молдова. Это недобросовестная конкуренция для местных налогоплательщиков. Такая практика существует во многих странах, поскольку онлайн-торговля по объемам и стоимости создает очень серьезную конкуренцию внутренней торговле страны», — заявила Виктория Белоус.

Глава Минфина объяснила механизм взимания платежей, который позволит гражданам не обращаться в Таможенную службу.

«Параллельно была разработана информационная система, чтобы людям не приходилось обращаться в Таможенную службу. К этой системе подключаются операторы доставки посылок. Физическим лицам подключаться не нужно, поскольку оплату осуществляет почтовый оператор. Каждая международная платформа может выбрать: включить платеж в указанную конечную стоимость, начислить его дополнительно либо оставить почтовому оператору обязанность проинформировать получателя при выдаче посылки о необходимости уплатить этот сбор. Есть разные способы. Сбор в размере 12 леев будет декларироваться в Налоговой службе почтовым оператором в зависимости от количества ввезенных в страну посылок», — заявила министр финансов.

Она уточнила, что сбор за обработку в размере 12 леев призван покрыть расходы государства на обработку посылок.

«Учитывая очень большое количество посылок, для их обработки требуется больше сотрудников Таможенной службы. Эта работа требует расходов со стороны государства. Это нормальная практика, применяемая во многих странах, в том числе европейских, где такой сбор составляет три евро за посылку. Мы выбрали меньшую сумму, чтобы не создавать большой нагрузки для граждан. Мы не намерены облагать сбором посылки от родственников из-за рубежа. Речь идет о том, что мы заказываем онлайн на международных платформах», — добавила Виктория Белоус.