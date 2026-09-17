Белоус: Мы хотим уровня жизни развитых стран, но вклад граждан через налоги там выше.

Министр финансов Виктория Белоус заявила, что повышение налогов поможет правительству повысить зарплаты десяткам тысяч бюджетников, однако полученные доходы будут использованы «для всей общественной инфраструктуры».

«Мы пытаемся достичь уровня жизни, сопоставимого с развитыми странами, но должны понимать, что в развитых странах вклад через налоги и сборы в бюджет гораздо выше», — заявила Белоус, защищая предложенные правительством изменения налоговой политики, которые парламент принял в первом чтении на прошлой неделе, сообщает Europa Libera.

Правительственные предложения предусматривают снижение налога на зарплату, но также повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на ряд товаров, введение платы за потребление энергии сверх строго необходимого лимита, налога на импорт посылок, приобретенных онлайн, повышение акцизов на дизельное топливо, увеличение налогов на вредные привычки, включая азартные игры, а также введение солидарного налога для банков.

За счет этих налогов, которые будут вводиться в разные сроки, правительство рассчитывает получать дополнительно 5,1 млрд леев в год в национальный бюджет.

В то же время повышение зарплат десяткам тысяч бюджетников обойдется в 5,5 млрд леев ежегодно, поэтому потребуется финансирование и из других источников.

«Сегодня у нас более 40 тысяч государственных служащих, которые получают минимальную зарплату в размере 6300 леев. Мы не можем хотеть качества (...), если не будем достойно оплачивать труд этих людей», — заявила министр финансов в поддержку повышения зарплат, добавив, что «государство и государственные услуги не работают на воздухе или по ничтожным ценам».

Для реализации этих планов правительство намерено оптимизировать некоторые расходы, «будет работать с теми, кто не платит налоги», а также попытается приватизировать неиспользуемое имущество, которое «не приносит никакой пользы», заверила министр.