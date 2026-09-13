Белоус: Государственные базы отдыха следует продать или передать в частное управление.

Министр финансов Виктория Белоус считает, что базы отдыха и другие объекты, находящиеся в государственной собственности, следует передать в управление частному сектору или выставить на продажу.

По ее мнению, это позволит сократить государственные расходы и более эффективно использовать это имущество, пишет noi.md

Заявление прозвучало в эфире программы Cabinetul din umbră на телеканале Jurnal TV.

По словам министра, некоторые из этих баз отдыха существуют еще с советского периода, при этом государство продолжает нести расходы на их содержание, не обеспечивая достаточного развития соответствующих объектов.

«Я считаю, что нам следует больше не инвестировать туда, а передать их в управление частному сектору, чтобы он инвестировал и развивал их. Не думаю, что для государства является приоритетом сохранять эти объекты, поскольку мы их даже не развиваем — только поддерживаем их состояние и продолжаем тратить на них деньги», — заявила Виктория Белоус.

Министр уточнила, что такой подход может применяться не только к базам отдыха, но и к другим объектам государственной собственности, которые используются недостаточно эффективно и могут быть переданы в частное управление либо выставлены на продажу.

Белоус отметила, что некоторые объекты, находящиеся в ведении государственных учреждений, также не обеспечивают условий, которые, по ее мнению, оправдывали бы их дальнейшее содержание под управлением государства.

«Если мы хотим превратить зоны отдыха в привлекательные и коммерческие объекты, которые будут создавать дополнительную стоимость для экономики, я считаю, что эти базы должны найти другого управляющего», — заявила министр финансов.