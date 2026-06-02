theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
2 Июня 2026, 09:41
5 445
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Беларусь — крупнейший рынок по объёму молдавского вина, но не по выручке

Румыния остаётся основным рынком сбыта вин из Молдовы по объёму экспортной выручки. Согласно данным Американской ассоциации винных экономистов, в 2025 году молдавские производители продали в Румынию вина на 43 млн долларов.

Беларусь — крупнейший рынок по объёму молдавского вина, но не по выручке.
Беларусь — крупнейший рынок по объёму молдавского вина, но не по выручке.

Хотя по объёму наибольшее количество молдавского вина было направлено в Беларусь, где поставлено почти 32 миллиона литров, этот рынок приносит экспортёрам значительно меньший доход — 25 миллионов долларов. Объяснение этому — цена: в Беларуси вино в основном продаётся на разлив, по средней цене всего 78 центов за литр. В то же время в Румынию было продано около 15,6 миллиона литров, но по значительно более высокой средней цене — 2,78 доллара за литр, что указывает на большую долю бутилированных и более качественных вин, пишет ipn.md

На глобальном уровне Республика Молдова экспортировала в 2025 году более 98 миллионов литров вина общей стоимостью почти 149 миллионов долларов, что означает среднюю цену 1,51 доллара за литр для всех экспортных поставок.

В числе основных рынков сбыта также находятся Польша с экспортом на сумму 7,6 миллиона долларов, Чехия — 7,5 миллиона долларов и Украина — почти 6 миллионов долларов. Отдельная ситуация наблюдается в случае Грузии, которая, несмотря на импорт 9,5 миллиона литров молдавского вина, заплатила самую низкую цену в этом рейтинге — всего 57 центов за литр.

С другой стороны, самые высокие цены на молдавские вина наблюдаются в Азии. В Японии за литр вина из Республики Молдова в среднем платят 3,17 доллара, а в Китае — 2,98 доллара, однако объёмы экспорта на эти рынки остаются небольшими — менее миллиона литров на каждый из них.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте