Беларусь — крупнейший рынок по объёму молдавского вина, но не по выручке.

Хотя по объёму наибольшее количество молдавского вина было направлено в Беларусь, где поставлено почти 32 миллиона литров, этот рынок приносит экспортёрам значительно меньший доход — 25 миллионов долларов. Объяснение этому — цена: в Беларуси вино в основном продаётся на разлив, по средней цене всего 78 центов за литр. В то же время в Румынию было продано около 15,6 миллиона литров, но по значительно более высокой средней цене — 2,78 доллара за литр, что указывает на большую долю бутилированных и более качественных вин, пишет ipn.md

На глобальном уровне Республика Молдова экспортировала в 2025 году более 98 миллионов литров вина общей стоимостью почти 149 миллионов долларов, что означает среднюю цену 1,51 доллара за литр для всех экспортных поставок.

В числе основных рынков сбыта также находятся Польша с экспортом на сумму 7,6 миллиона долларов, Чехия — 7,5 миллиона долларов и Украина — почти 6 миллионов долларов. Отдельная ситуация наблюдается в случае Грузии, которая, несмотря на импорт 9,5 миллиона литров молдавского вина, заплатила самую низкую цену в этом рейтинге — всего 57 центов за литр.

С другой стороны, самые высокие цены на молдавские вина наблюдаются в Азии. В Японии за литр вина из Республики Молдова в среднем платят 3,17 доллара, а в Китае — 2,98 доллара, однако объёмы экспорта на эти рынки остаются небольшими — менее миллиона литров на каждый из них.