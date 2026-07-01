Австрийский инвестор готов заплатить более 10 млн леев за финал поглощения Moldasig.

Австрийская группа Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) делает финальный шаг к консолидации 100% контроля над одной из крупнейших страховых компаний Молдовы — Moldasig.

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР/CNPF) официально утвердила проспект обязательного публичного предложения о поглощении, инициированного австрийским инвестором, передает rupor.md

Новый этап экспансии VIG направлен на выкуп оставшихся миноритарных долей:

Объем выкупа : 28 800 простых именных акций (4,8% уставного капитала).

Цена предложения : 360 леев за одну акцию.

Срок действия : предложение будет активным в течение 14 дней с момента официального запуска.

Общая стоимость: в случае выкупа всех акций сумма сделки составит 10,37 млн леев.

Хронология поглощения

Австрийский финансовый гигант зашел в капитал Moldasig в прошлом году и стремительно нарастил свое присутствие:

Август 2025 года: VIG приобретает мажоритарный пакет в 80% акций (480 000 штук) за 138,81 млн леев. Сентябрь 2025 года: Группа увеличивает долю за счет покупки пакета находящегося в процессе ликвидации Banca de Economii. На голосовом аукционе выкуплено 61 200 акций по цене 289,20 лея на общую сумму 17,7 млн леев. Июль 2026 года: Инициирован финальный выкуп оставшихся 4,8% акций по повышенной цене (360 леев).

Позиция Moldasig на рынке

На сегодняшний день Moldasig входит в топ-3 лидеров страхового сектора Республики Молдова. Компания удерживает более 14% рыночной доли и обслуживает около 160 000 клиентов.

Историческая справка: от госсобственности до европейского капитала

За 25 лет существования Moldasig прошла через череду крупных смен акционеров: