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Infotag.md logoInfotag
12 Июля 2026, 19:00
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АПС реализует новую программу приватизации отеля "Заря", издательств Stiinta и Lumina

Агентство публичной собственности (АПС) реализует новую программу приватизации государственных активов.

АПС реализует новую программу приватизации отеля &#34;Заря&#34;, издательств Stiinta и Lumina.
АПС реализует новую программу приватизации отеля "Заря", издательств Stiinta и Lumina.

В рамках данной программы на продажу будут выставлены пять активов государства, передает infotag.md

В список включены стекольный завод, гостиница «Заря», издательско-полиграфическое предприятие Stiinta, учебное издательство Lumina, а также экспериментальное химическое предприятие Izomer.

Стекольный завод в Кишиневе предлагается к приватизации в рамках инвестиционного конкурса как уникальный объект культурного наследия. Его стартовая цена составляет 773 млн. леев. В условиях приватизации говорится, что будущий инвестор должен инвестировать 20,5 млн. евро на протяжении трех лет.

Согласно информации АПС, стекольный завод располагает функционирующим производством, соответствующей инфраструктурой и потенциалом для укрепления своих позиций в качестве конкурентоспособного регионального производителя.

Завод основан в 1970 г. В качестве актива государства он уже выставлялся на приватизацию в 2012 г. по стартовой цене 396 млн. леев. По причине отсутствия покупателя он не был продан. Уставный капитал стекольного завода составляет более 403 млн. леев. 

Заявки для участия в приватизации можно подавать до 17:00 30 сентября. Победителем конкурса станет инвестор, который предложит самую высокую цену и выгодные условия по модернизации завода.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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