Анка Драгу: Молдова сэкономила 8,8 миллиона евро после вступления в SEPA.

Глава НБМ отметила, что одно из самых заметных преимуществ приближения Молдовы к европейским стандартам — значительное снижение комиссий за банковские переводы в евро. До присоединения к SEPA отправка денег в Европу и обратно обходилась в десятки евро за одну транзакцию, пишет stiri.md

По её словам, с октября 2025 по апрель 2026 года граждане и компании сэкономили около 8,8 миллиона евро благодаря снижению стоимости переводов.

«Мы заплатили только около 650 тысяч евро за эти переводы, а 8,8 миллиона евро остались в карманах людей и бизнеса», — заявила Драгу.

Исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса (EBA) Мариана Руфа назвала присоединение к SEPA «революцией в платёжной системе».

«Снижение стоимости переводов очень много значило для компаний. Теперь мы можем сказать, что стали более конкурентоспособными на европейском рынке», — заявила Мариана Руфа.

Анка Драгу подчеркнула: присоединение к SEPA стало возможным после того, как Молдова доказала, что её банковская система и механизмы борьбы с отмыванием денег соответствуют европейским стандартам.