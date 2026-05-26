26 Мая 2026, 09:41
Аэропорт Маркулешты терпит убытки, но власти считают его стратегическим объектом

По данным Агентства публичной собственности, выручка аэропорта в прошлом году составила около 7,9 млн леев, а расходы превысили 24,6 млн леев.

Таким образом, при валовом убытке почти в 23,5 млн леев финансовая рентабельность компании сократилась до минус 13,88%. В то же время уставный капитал предприятия остаётся на уровне почти в 378 млн леев, при этом государство является его единственным собственником. Финансовая динамика последних лет показывает, что аэропорту не удалось получить прибыль ни в один из анализируемых периодов. Наибольшие доходы были зафиксированы в 2022 году, когда предприятие получило более 15 млн леев от продаж, однако даже тогда убытки превысили 14 млн леев. В 2024 году доходы сократились до 7,9 млн леев, тогда как операционные расходы остались высокими, пишет ipn.md

И стоимость чистых активов компании постоянно снижается. Если в 2019 году они превышали 266 миллионов леев, то в 2024 году составили примерно 169 миллионов леев, что свидетельствует о постоянном снижении экономической стоимости компании. Несмотря на финансовые трудности, численность сотрудников немного увеличилась. В 2020 году в аэропорту работало 55 сотрудников, а в 2024 году их число достигло 75.

Финансовые показатели свидетельствуют и о том, что в 2023 году компания осуществила закупки примерно на 720 тысяч леев, что ниже запланированного уровня в 1,42 миллиона леев. На 2022 год был запланирован план закупок на сумму более 152 миллионов леев, но информация о его выполнении отсутствует.

Кроме того, власти считают, что Маркулештский аэропорт, который сейчас является составной частью Кишинёвского международного аэропорта, играет важную роль в стратегии развития авиационной инфраструктуры Республики Молдова. Вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля уточнил в интервью для IPN, что процесс передачи и приёма активов аэропорта Маркулешты завершён, а Кишинёвский международный аэропорт уже объявил тендер на разработку генерального плана развития.

Власти заявляют, что долгосрочная цель заключается в превращении Республики Молдова в важный логистический центр на юго-востоке Европы, а Маркулештскому аэропорту предстоит сыграть ключевую роль в развитии грузового и чартерного сегментов.

