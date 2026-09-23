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nordnews.md logonordnews
23 Сентября 2026, 20:33
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Аэропорт Маркулешты почти три года работает с временным руководителем вместо конкурса

Международный аэропорт Маркулешты почти три года возглавляет временный администратор, хотя законодательство предусматривает ограниченный срок исполнения обязанностей без проведения конкурса.

Аэропорт Маркулешты почти три года работает с временным руководителем вместо конкурса.
Аэропорт Маркулешты почти три года работает с временным руководителем вместо конкурса.

Этот вопрос обсудили на заседании парламентской комиссии по расследованию, передает nordnews.md

Представители Агентства публичной собственности сообщили, что вопрос проведения конкурса на должность администратора обсуждался еще в 2024 году, однако процедура так и не была начата.

По словам главы управления корпоративного администрирования, методологий и регулирования APP Наталии Пэтрашку, Николай Кличич занимает должность временного администратора аэропорта с 12 декабря 2023 года. Она пояснила, что проведение конкурса тогда сочли нецелесообразным из-за подготовки изменений в законодательство и передачи части инфраструктуры, которой управляет предприятие.

Это объяснение вызвало вопросы у председателя комиссии по расследованию, депутата Дину Плынгэу. Он отметил, что законодательство предусматривает проведение конкурса для назначения руководителя.

В APP заявили, что конкурс на должность администратора будет организован. Представитель ведомства также уточнила, что ранее на предприятии проводилась инвентаризация активов, а действующий руководитель лучше знаком с текущей ситуацией внутри учреждения.

Представители Агентства публичной собственности добавили, что настаивают на проведении конкурсов и в других государственных предприятиях, где руководители работают в статусе исполняющих обязанности.

Международный аэропорт Маркулешты является государственным предприятием, находящимся в управлении APP. В учреждении работают 76 сотрудников.

По данным предприятия, в 2025 году доходы от продаж составили 14,2 млн леев, однако чистый убыток достиг 14,1 млн леев. В 2024 году убыток составил 23,5 млн леев, а в 2023 году — 18 млн леев.

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Источник
nordnews.md logonordnews
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