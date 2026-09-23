Аэропорт Маркулешты почти три года работает с временным руководителем вместо конкурса.

Международный аэропорт Маркулешты почти три года возглавляет временный администратор, хотя законодательство предусматривает ограниченный срок исполнения обязанностей без проведения конкурса.

Этот вопрос обсудили на заседании парламентской комиссии по расследованию, передает nordnews.md

Представители Агентства публичной собственности сообщили, что вопрос проведения конкурса на должность администратора обсуждался еще в 2024 году, однако процедура так и не была начата.

По словам главы управления корпоративного администрирования, методологий и регулирования APP Наталии Пэтрашку, Николай Кличич занимает должность временного администратора аэропорта с 12 декабря 2023 года. Она пояснила, что проведение конкурса тогда сочли нецелесообразным из-за подготовки изменений в законодательство и передачи части инфраструктуры, которой управляет предприятие.

Это объяснение вызвало вопросы у председателя комиссии по расследованию, депутата Дину Плынгэу. Он отметил, что законодательство предусматривает проведение конкурса для назначения руководителя.

В APP заявили, что конкурс на должность администратора будет организован. Представитель ведомства также уточнила, что ранее на предприятии проводилась инвентаризация активов, а действующий руководитель лучше знаком с текущей ситуацией внутри учреждения.

Представители Агентства публичной собственности добавили, что настаивают на проведении конкурсов и в других государственных предприятиях, где руководители работают в статусе исполняющих обязанности.

Международный аэропорт Маркулешты является государственным предприятием, находящимся в управлении APP. В учреждении работают 76 сотрудников.

По данным предприятия, в 2025 году доходы от продаж составили 14,2 млн леев, однако чистый убыток достиг 14,1 млн леев. В 2024 году убыток составил 23,5 млн леев, а в 2023 году — 18 млн леев.