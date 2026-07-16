Zity Mall: Специалист по fashion-ритейлу из Казахстана Салтанат Ибраева рассказала о перспективах индустрии моды Молдовы Ⓟ

На втором этаже блока Zorile торгового центра Zity Mall сосредоточено крупнейшее в стране количество отечественных брендов.

Для поддержки развития этой экосистемы Zity Mall в партнерстве с APIUS реализовал консультационный проект, направленный на развитие малых и средних предприятий (МСП) в сфере розничной торговли. Проект был софинансирован ЕБРР при финансовой поддержке Европейского союза.

В проекте приняли участие 24 предприятия малого и среднего бизнеса, большинство из которых являются отечественными брендами. На протяжении нескольких месяцев они проходили индивидуальные и групповые консультации, которые проводила специалист по fashion-ритейлу из Казахстана Салтанат Ибраева. Программа включала консультации по таким направлениям, как клиентский сервис, продажи и внедрение ключевых показателей эффективности (KPI), маркетинг и социальные сети, разработка контент-планов и документов Tone of Voice, визуальный мерчандайзинг, оформление витрин, управление ассортиментом, а также оптимизация клиентского опыта в магазинах.

На завершающем этапе проекта каждый участник получил индивидуальные рекомендации, подготовленные на основе анализа коммерческой деятельности, клиентского потока, структуры ассортимента, показателей продаж и организации торгового пространства. Рекомендации были направлены на повышение эффективности коммерческих процессов и долгосрочное развитие бизнеса.

По итогам работы с участниками Салтанат Ибраева поделилась своими выводами о рынке fashion-индустрии Республики Молдова и развитии компаний, участвовавших в проекте.

«Я не стану повторять клише о том, что у Молдовы есть потенциал, потому что потенциал есть у многих рынков. Вопрос в том, существует ли основа, на которой этот потенциал можно развивать. В Молдове я увидела именно такую основу».

По словам специалиста, одним из главных преимуществ местного рынка являются качество продукции и многолетний опыт текстильной промышленности.

«Я увидела очень сильных дизайнеров, за которыми стоит производство, которое без преувеличения можно назвать соответствующим европейскому уровню качества. Молдавские бренды действительно хороши: материалы, крой, качество исполнения, внимание к каждой детали — во всем ощущается настоящая культура производства».

В то же время Салтанат Ибраева считает, что основная проблема заключается не в самом продукте, а в способах его продвижения и продажи.

«В Молдове есть сильный продукт, который пока еще не умеет полностью раскрывать себя на рынке. Сегодня хороший продукт уже не продает себя сам. Брендам необходимо постоянно создавать контент, показывать продукцию на реальных людях в повседневной жизни, объяснять, для кого она создана и почему. Важно анализировать, какие товары продаются лучше, где существуют проблемы с ценой или размерным рядом и в каких случаях покупатель не понимает ценность продукта».

По мнению эксперта, развитие бренда — это гораздо больше, чем создание качественного продукта.

«Гораздо легче построить эффективную коммерческую систему вокруг хорошего продукта, чем пытаться исправить слабый».

Особо Салтанат Ибраева отметила вовлеченность администрации Zity Mall в развитие арендаторов и компаний, участвовавших в проекте.

«Для меня было особенно важно увидеть, что администрация торгового центра не просто предоставляет помещения в аренду и ожидает оплаты аренды. Они действительно вовлечены в процесс и понимают, что арендаторам можно и необходимо помогать развиваться».

Эксперт подчеркнула, что проект вышел далеко за рамки классических обучающих сессий и предполагал глубокий анализ каждого бизнеса.

«Мы работали очень глубоко: анализировали продукт, онлайн- и офлайн-продажи, современные маркетинговые инструменты, Instagram, презентацию товара, взаимодействие с клиентами, мерчандайзинг, оформление витрин, ассортимент и коммерческую логику коллекций. Это был не тот проект, где люди просто вдохновились и разошлись. Мы детально изучили каждый бизнес со всех сторон».

Говоря о роли торговых центров в развитии розничной торговли, Салтанат Ибраева считает, что они должны становиться активными партнерами предпринимательского сообщества.

«Современный торговый центр уже не может быть просто зданием с магазинами. Если электронная коммерция предлагает удобство, маркетплейсы — цену, а социальные сети — внимание аудитории, то торговый центр должен предлагать нечто большее: впечатления, обучение, сообщество, развитие арендаторов и совместную работу над увеличением покупательского трафика».

По ее мнению, модель, реализованная Zity Mall, является важным шагом именно в этом направлении.

«Zity Mall сделал очень правильный шаг. Сильный торговый центр — это не просто группа арендаторов, а экосистема, в которой развивается каждый участник. Когда развивается арендатор, развивается и сам торговый центр».

В завершение сотрудничества специалист выразила уверенность в будущем fashion-индустрии Республики Молдова.

«Молдова — недооцененный рынок моды. Здесь есть то, что невозможно быстро купить: культура производства, уважение к продукту и талантливые дизайнеры. Именно это является фундаментом. Молдавским брендам пора громче заявлять о себе, увереннее продавать свою продукцию, использовать более современные подходы к презентации и выходить за пределы привычного круга. По качеству многие из них уже давно переросли статус "небольшого локального бренда"».

Проект, реализованный Zity Mall в партнерстве с APIUS и софинансированный ЕБРР при финансовой поддержке Европейского союза, направлен на развитие более конкурентоспособного и устойчивого локального ритейла. Инвестируя в развитие предпринимательских и коммерческих компетенций, инициатива способствует развитию малого и среднего бизнеса и укреплению сообщества ритейлеров Zity Mall.

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