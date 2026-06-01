Xstore.md: Summer Sale — рассрочка 0% без переплаты Ⓟ

Акция действует на широкий ассортимент товаров из самых популярных категорий IT, и электроники.

Ознакомься с категориями, участвующими в Summer Sale, и воспользуйся предложениями, подготовленными на это лето:

Подходящий смартфон помогает оставаться на связи, быть продуктивным и запечатлевать важные моменты лета. В Xstore.md представлен широкий выбор моделей от Apple, Samsung, Xiaomi, Redmi и других брендов — под любые предпочтения и бюджет.

Наслаждайся ярким и чётким изображением с телевизорами из ассортимента Xstore.md. Доступны современные Smart TV модели, подходящие для любого пространства и стиля просмотра.

В зависимости от размера комнаты и предпочтений можно выбрать популярные диагонали: 43”, 50”, 55”, 65” и даже 75” для настоящего домашнего кинотеатра.

Для работы, учёбы или игр в Xstore.md представлен широкий выбор ноутбуков для любых задач. От офисных моделей для повседневной работы до мощных решений для игр и сложных задач.

В игровом сегменте доступны популярные серии ASUS ROG и TUF Gaming, Lenovo Legion и LOQ, HP Omen и Victus, а также Acer Nitro и Predator — для стабильной и высокой производительности.

Хороший монитор напрямую влияет на комфорт работы и игровой опыт. В Xstore.md доступны модели с частотой обновления от 180Hz до 240Hz и 300Hz — для максимально плавного изображения и быстрого отклика в играх.

Доступны диагонали 24.5” и 27”, идеально подходящие для современных игровых и рабочих сетапов.

В ассортименте представлены бренды MSI, AOC, Samsung, ASUS, Lenovo, Xiaomi и другие производители.

Хороший игровой ПК — это стабильность в играх такие как CS2, Valorant и Fortnite. В Xstore.md представлен широкий выбор готовых систем, одних из самых разнообразных на рынке Молдовы.

Доступны конфигурации с современными процессорами и дискретными видеокартами — под разные уровни производительности и задач.

Планшеты — удобное решение для работы, учёбы и развлечений. В Xstore.md представлены модели от Apple, Samsung, Xiaomi и Lenovo, подходящие для повседневного использования и мультимедиа.

Роботы-пылесосы — удобное решение для ежедневной уборки. В Xstore.md доступны модели Roborock и других известных брендов, включая устройства с функцией сухой и влажной уборки.

Они отлично подходят для поддержания чистоты без лишних усилий, даже в домах с животными.

Принтеры HP, Epson и Canon — одни из самых популярных решений для дома и офиса. В Xstore.md доступны модели струйной и лазерной печати, включая устройства с WiFi для удобной печати документов.



Summer Sale от Xstore.md объединяет всё необходимое в одном месте — от смартфонов и ноутбуков до телевизоров и ПК. Сейчас самое время обновить свою технику и выбрать устройства под свои задачи.

Почему стоит выбрать Xstore.md?

🏷️ Широкий ассортимент техники в рассрочку под 0%.

💳 Без комиссии при оформлении — первый месяц без оплаты.

🚚 Бесплатная доставка по всей Молдове.

💰 Удобные способы оплаты: кредит, наличные, карта или банковский перевод.

🤝 Профессиональная консультация: (+373) 68-391-300.

🌐 Социальные сети:

Facebook | Instagram | Tiktok | Youtube

Воспользуйтесь предложением на Xstore.md