Wuling Starlight L: 6 мест, простор и комфорт от 26 990€ Ⓟ

Wuling Starlight L создан для семей, которым каждый день нужно больше пространства, больше комфорта и больше гибкости. В июле модель доступна по специальной цене - от 26 990€.

Благодаря просторному шестиместному салону, продуманному интерьеру и интеллектуальным решениям для хранения, WULING Starlight L отвечает реальным потребностям водителей в Молдове: поездки по городу, выезды за пределы Кишинёва, семейные выходные, отпуск, покупки или путешествия с друзьями.

6 полноценных мест для всей семьи

Во многих автомобилях с шестью местами третий ряд часто воспринимается как запасное решение. WULING Starlight L меняет это представление благодаря интерьеру, продуманному для комфорта всех пассажиров, а не только тех, кто сидит впереди.

При длине 4 980 мм и колёсной базе 2 950 мм Starlight L предлагает просторный и эффективно организованный салон. Площадь кабины составляет 5,6 м², а эффективность использования пространства достигает 90%, создавая ощущение свободы и комфорта во всех трёх рядах.

Третий ряд, созданный для реального использования

Одно из главных преимуществ модели — третий ряд сидений. Он разработан для полноценного использования: ширина сиденья составляет 1 110 мм, глубина подушки — 490 мм, а спинка регулируется на 10°.

Пассажиры сзади также получают отдельный воздуховод и специальные порты для зарядки — важные детали для повседневного комфорта. Таким образом, третий ряд — это не просто дополнительное пространство, а функциональная и удобная часть салона.

Гибкое пространство для повседневной жизни

Концепция пространства «4+N» превращает WULING Starlight L в автомобиль, подходящий для самых разных жизненных сценариев. Интерьер можно адаптировать в зависимости от количества пассажиров, багажа или формата поездки, получая больше гибкости как для ежедневных маршрутов, так и для длительных путешествий.

Это может быть семейный автомобиль для города, машина для поездок на выходные, идеальный партнёр для отпуска или практичное решение, когда в одной поездке нужно совместить пассажиров, багаж и разные планы.

Больше места для багажа и активного отдыха

Помимо пространства для пассажиров, WULING Starlight L предлагает практичные возможности для хранения. В шестиместной конфигурации объём багажника составляет 383 литра, включая скрытое отделение объёмом 101 литр под полом.

Когда третий ряд сложен, объём багажного пространства увеличивается до 1 103 литров — достаточно для крупного багажа, кемпингового оборудования, товаров для дома или объёмных покупок.

В салоне предусмотрено 40 продуманных мест для хранения. Телефон, бутылки с водой, перекусы, сумки, детские игрушки и другие мелочи легко находят своё место, помогая сохранять порядок в автомобиле даже в самые насыщенные дни.

Комфорт для всех пассажиров

Starlight L продуман и с точки зрения удобного доступа в салон. Широкое открытие дверей, просторный проход внутри и высота кабины делают посадку и выход более комфортными для детей, пожилых людей и домашних животных.

Панорамная крыша площадью 1,09 м² и отдельные окна для третьего ряда создают светлую и расслабляющую атмосферу для всех пассажиров, независимо от того, где они сидят.

Специальное предложение июля

WULING Starlight L — это не просто автомобиль с шестью местами, а практичное решение для современных семей. Он предлагает пространство для детей, комфорт для родителей, место для багажа и свободу для спонтанных планов.

В июле WULING Starlight L доступен по специальной цене — от 26 990 €.

Оформить предзаказ по этой цене можно, связавшись с командой WULING Moldova по адресу info@wuling.md или по номеру +373 691 85 896.

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