Wuling: Посол Китая в Молдове Дун Чжихуа посетила стенд Wuling Ⓟ
Wuling Moldova приняла участие в China Day 2026 — мероприятии, посвящённом популяризации китайской культуры и укреплению отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой.
Участие бренда предоставило посетителям возможность ближе познакомиться с одним из самых известных автомобильных брендов Китая и современными решениями в сфере мобильности, которые он предлагает.
Стенд WULING Moldova также посетила Посол Китайской Народной Республики в Республике Молдова Дун Чжихуа, проявив интерес к представленным моделям и развитию бренда на местном рынке. Её визит подчеркнул растущее значение молдавско-китайского сотрудничества в сфере технологий и современной мобильности.
В рамках мероприятия WULING Moldova представила две модели своего модельного ряда — WULING Eksion, современный SUV для комфортных семейных поездок, и WULING Sunshine EV, компактный электромобиль, ориентированный на эффективную городскую мобильность. Оба автомобиля привлекли внимание гостей современным дизайном, практичностью и технологичностью.
Участие WULING в China Day 2026 наглядно продемонстрировало динамичное развитие китайской автомобильной промышленности и вклад бренда в формирование новых стандартов мобильности. Сегодня WULING является одним из наиболее известных автомобильных брендов Китая, предлагая миллионам клиентов современные, доступные и практичные решения для повседневного использования.
В течение всего мероприятия посетители могли пообщаться с представителями компании, подробнее узнать о представленных моделях и познакомиться с философией бренда. Интерес со стороны гостей подтвердил растущий спрос на современные технологии и новые решения в автомобильной отрасли Республики Молдова.
Участие в China Day 2026 отражает стремление WULING Moldova быть ближе к обществу, поддерживать инициативы, способствующие культурному обмену, а также знакомить жителей страны с современными технологиями и инновациями китайской автомобильной индустрии.
WULING Moldova благодарит всех гостей, посетивших стенд компании и проявивших интерес к представленным моделям.
WULING – Drive For A Better Life.