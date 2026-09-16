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banya
16 Сентября 2026, 10:00
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Woloshin banya: Забронируйте отдых по старой цене до конца сентября Ⓟ

С 1 октября стоимость комплексов Woloshin banya изменится. Но до конца сентября ещё есть возможность забронировать отдых по действующим ценам.

Woloshin banya: Забронируйте отдых по старой цене до конца сентября.
Woloshin banya: Забронируйте отдых по старой цене до конца сентября.

Впереди новый банный сезон, а для Woloshin banya — новый этап развития.

За четыре года банный комплекс прошёл большой путь. Территория расширилась, сегодня работают пять бань, достраивается баня Fenix, восставшая из пепла, модульная баня, Hobbit. И впереди ещё много нового.

Но главное развитие происходило не только на территории.

Все эти годы росло мастерство команды. Обучения, практики, участия в фестивалях в разных странах Европы, обмен опытом и новые техники — всё это постепенно формировало тот уровень банного отдыха, который сегодня получают гости Woloshin banya.

Комплекс продолжает развиваться, сохраняя главное — атмосферу и качество отдыха, ради которых сюда хочется возвращаться.

Если поездка в Woloshin banya давно была в планах, до 30 сентября можно забронировать любую доступную дату по текущей цене.

С 1 октября будут действовать новые цены.

Подробная информация о Woloshin banya доступна на сайте или по телефону +373 76 010 555.

Источник
banya
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