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banya
16 Июля 2026, 17:00
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Woloshin banya: SPA Dragon обновился - идеальный повод изменить планы Ⓟ

Woloshin banya снова открыла двери SPA-комплекса Dragon — и это тот случай, когда «просто ремонт» превратился в нечто большее.

Woloshin banya: SPA Dragon обновился - идеальный повод изменить планы.
Woloshin banya: SPA Dragon обновился - идеальный повод изменить планы.

За это время мы преобразили пространство, сделав его еще более уютным и комфортным. Потому что для нас важно не просто принимать гостей — важно создавать место, куда хочется возвращаться снова и снова.

Ароматный пар, банные ритуалы, атмосфера спокойствия, контрастные купели, прохладный пруд, отдых на шезлонгах среди зелени и ощущение, что лучший день недели наконец-то наступил.

SPA Dragon работает каждый день. По четвергам — «Мальчишник». В выходные — семейные дни.

Woloshin banya: SPA Dragon обновился - идеальный повод изменить планы

Это тот случай, когда планы стоит менять без сожалений.

Бронируйте место по номеру  +373 76 010 555 — свободных слотов немного.

Источник
banya
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