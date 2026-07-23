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banya
23 Июля 2026, 18:00
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Woloshin banya: Эксклюзивный спец-ивент: живая музыка, народные блюда и фирменный чай Ⓟ

Мы готовим день, после которого захочется сказать: «Когда повторим?»

В программе вас ждёт:

Woloshin banya: Эксклюзивный спец-ивент: живая музыка, народные блюда и фирменный чай

- День друзей в общественном SPA-комплексе Dragon — атмосфера большого банного праздника, где легко отдыхать, знакомиться и наслаждаться каждым моментом.
- Мастер-класс по созданию собственного парфюма — главное событие этого дня. Вы создадите аромат, который заберете с собой. 

-  Две банные процедуры на выбор, чтобы отпустить напряжение, восстановить силы и почувствовать всю силу настоящей бани.

- DJ и ведущий, которые будут создавать настроение с самого утра и до позднего вечера.

- Включенное блюдо дня: мамалыга с карпом и экслюзивный чай на костре. Ведь самые теплые разговоры всегда рождаются за одним столом.

Woloshin banya: Эксклюзивный спец-ивент: живая музыка, народные блюда и фирменный чай

Стоимость участия — 1700 леев с человека.

Дата : 30 июля(четверг)
Время: 

  • утренний слот: 10:00 до 17:00 

  • вечерний слот: с 18:00 до 23:00 - традиционный «Мальчишник» 

Соберите друзей. Отмените другие планы. Приезжайте прожить день, который захочется вспоминать еще очень долго.

Потому что лето проходит.

А лучшие воспоминания остаются.

📞 Уточнить детали и забронировать участие: +373 76 010 555.

Источник
banya
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