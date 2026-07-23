Woloshin banya: Эксклюзивный спец-ивент: живая музыка, народные блюда и фирменный чай Ⓟ
Мы готовим день, после которого захочется сказать: «Когда повторим?»
В программе вас ждёт:
- День друзей в общественном SPA-комплексе Dragon — атмосфера большого банного праздника, где легко отдыхать, знакомиться и наслаждаться каждым моментом.
- Мастер-класс по созданию собственного парфюма — главное событие этого дня. Вы создадите аромат, который заберете с собой.
- Две банные процедуры на выбор, чтобы отпустить напряжение, восстановить силы и почувствовать всю силу настоящей бани.
- DJ и ведущий, которые будут создавать настроение с самого утра и до позднего вечера.
- Включенное блюдо дня: мамалыга с карпом и экслюзивный чай на костре. Ведь самые теплые разговоры всегда рождаются за одним столом.
Стоимость участия — 1700 леев с человека.
Дата : 30 июля(четверг)
Время:
утренний слот: 10:00 до 17:00
вечерний слот: с 18:00 до 23:00 - традиционный «Мальчишник»
Соберите друзей. Отмените другие планы. Приезжайте прожить день, который захочется вспоминать еще очень долго.
Потому что лето проходит.
А лучшие воспоминания остаются.
📞 Уточнить детали и забронировать участие: +373 76 010 555.