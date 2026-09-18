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banya
18 Сентября 2026, 15:00
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Woloshin banya 4 года: открытие новой бани Fenix и премьера книги Ⓟ

Четырёхлетие Woloshin banya получилось именно таким, каким хотелось его видеть — тёплым, красивым и наполненным важными событиями.

Главным из них стало открытие Fenix. Ровно год назад пожар уничтожил «Тайгу», а спустя 365 дней на том же месте Fenix восстал из пепла. В него вложены месяцы работы, десятки идей и огромное желание создать нечто действительно особенное.

Теперь Fenix открыт для бронирования — и можно стать одними из первых, кто познакомится с новой баней Woloshin banya.

Ещё одним важным моментом стала премьера книги «Обними Дракона». То, что когда-то начиналось с идеи, теперь обрело свою книгу — со своей философией, смыслами и характером.

Woloshin banya 4 года: открытие новой бани Fenix и премьера книги

А вокруг всего этого были люди. Команда, которая четыре года растёт, учится, создаёт новое и вкладывает в Woloshin banya не только мастерство, но и душу. И постоянные гости, которые приехали поздравить, обнять, сказать тёплые слова и разделить этот праздник.

Наверное, именно в такие моменты особенно чувствуешь ценность всего, что было создано за эти годы.

Woloshin banya 4 года: открытие новой бани Fenix и премьера книги

Спасибо команде — за любовь к своему делу.
Спасибо гостям — за доверие и за желание возвращаться.

Woloshin banya — 4 года. И столько всего ещё впереди. 

Забронировать Fenix и узнать подробности можно на сайте Woloshin banya или по телефону: +373 76 010 555.

Источник
banya
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