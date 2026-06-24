Wizz Air расширяет команду в Молдове: работа от 13 дней в месяц с привлекательной зарплатой Ⓟ

Есть профессии, в которых каждый день не похож на предыдущий, а привычную рутину заменяют новые направления, путешествия и встречи с людьми из разных стран.

Если вы мечтаете о динамичной карьере, связанной с общением, путешествиями и авиацией, у Wizz Air есть хорошие новости: авиакомпания открывает набор бортпроводников в Кишинёве.

Расширение команды связано с дальнейшим развитием Wizz Air в Республике Молдова. Недавно авиакомпания объявила о размещении ещё одного самолёта на базе в Кишинёве, что позволит увеличить количество рейсов и создать новые рабочие места.

Работа бортпроводника — это энергия, постоянное движение и новые истории, которые меняются от рейса к рейсу. Эта профессия подходит тем, кто умеет сохранять спокойствие в любой ситуации, эффективно работать в команде и хочет стать частью международной среды.

При этом главная задача членов экипажа — обеспечение безопасности пассажиров во время полёта. Именно они следят за соблюдением всех процедур в кабине, оказывают сервис для пассажиров и делают каждое путешествие максимально комфортным и безопасным.

Если такой образ жизни вам близок, первый шаг очень прост — принять участие в Дне набора персонала, который состоится в Кишинёве 2 июля. Участники смогут подробнее узнать о компании, рассказать о своём опыте и проверить уровень владения английским языком. Затем кандидатов ждут практические задания и групповые упражнения, основанные на реальных ситуациях, возникающих на борту самолета, после чего состоится индивидуальное собеседование.

Желающие принять участие могут зарегистрироваться по ссылке.

«Интерес Wizz Air к молдавскому рынку продолжает расти. Недавно компания объявила о размещении пятого самолёта в Молдове. Это решение означает появление новых маршрутов, увеличение операционных возможностей и создание дополнительных рабочих мест как для опытных специалистов авиационной отрасли, так и для тех, кто только хочет начать карьеру в авиации. Мы будем рады видеть всех, кто любит работать с людьми, отличается энергичностью, позитивным настроем и хочет развиваться в одной из самых динамичных отраслей», — отметил Юлиан Баба, бортпроводник и координатор по подбору персонала Wizz Air.

Сотрудники компании получают бесплатное обучение по профессии бортпроводника, конкурентоспособную заработную плату, сопоставимую с доходом менеджера среднего звена, а также возможность пользоваться бесплатными или льготными авиабилетами как для себя, так и для родственников и друзей.

Кроме того, Wizz Air предлагает широкие возможности для карьерного роста. Уже примерно через девять месяцев сотрудники могут перейти с позиции Junior Cabin Crew на должность Cabin Crew, что сопровождается повышением заработной платы. В дальнейшем возможно продвижение до уровня Senior Cabin Crew, что позволяет увеличить доход до 70% по сравнению с зарплатой Junior Cabin Crew.

Одним из наиболее привлекательных преимуществ работы является гибкий график. В отличие от большинства офисных профессий, рабочее время бортпроводников определяется количеством налетанных часов. На практике это означает в среднем около 13 рабочих дней в месяц и при желании и договоренности до 18 дней. Такой график позволяет сотрудникам уделять больше времени личной жизни и иметь гарантированные дни отдыха между перелетами

Ещё одним важным преимуществом является то, что экипажи, базирующиеся в Кишинёве, возвращаются домой после выполнения рейсов и не проводят длительное время в командировках или на ночевках в других городах. Это даёт возможность чаще быть рядом с семьёй и друзьями.

Дополняют пакет преимуществ активная корпоративная культура, спортивные мероприятия, командные активности на местном уровне и возможность временно работать на других базах Wizz Air в разных странах.

В настоящее время в Молдове работают 100 бортпроводников Wizz Air, а к следующему летнему сезону их число планируется увеличить до 150 человек.

Wizz Air также подчеркивает, что остаётся одной из самых стабильных авиакомпаний Европы. Компания отмечает, что в настоящее время в Европе отсутствует дефицит авиационного топлива, а её деятельность не подвержена влиянию колебаний цен на топливо. Авиаперевозчик подтверждает выполнение всей запланированной летней программы полетов и заверяет, что пассажиры могут с уверенностью планировать свои путешествия.