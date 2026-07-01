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Business News logoBusiness News
1 Июля 2026, 14:30
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Vyros ScentT запускает кампанию по переходу клиентов к новому опыту в сфере профессиональной ароматизации помещений Ⓟ

Запах — это один из первых элементов, который замечают клиенты, переступая порог магазина, отеля, ресторана, салона или офиса.

Правильно подобранный аромат способствует созданию приятной атмосферы, укрепляет идентичность бренда и побуждает посетителей возвращаться снова.

Vyros ScentT запускает кампанию по переходу клиентов к новому опыту в сфере профессиональной ароматизации помещенийИменно поэтому мы запускаем специальную кампанию для компаний, которые в настоящее время пользуются услугами ароматизации от других поставщиков, но ищут более выгодную альтернативу.

Мы стремимся обеспечить простой процесс перехода без приостановки обслуживания, предлагая современные решения для ароматизации, персональные консультации и квалифицированную поддержку на протяжении всего сотрудничества.

Vyros ScentT запускает кампанию по переходу клиентов к новому опыту в сфере профессиональной ароматизации помещений

Почему всё больше компаний выбирают сотрудничество с нами?

  • Премиальные ароматы для различных типов коммерческих и офисных помещений;
  • Современное и эффективное оборудование;
  • Персонализированные решения в зависимости от сферы деятельности;
  • Оперативное обслуживание и техническая поддержка;
  • Выгодные условия для клиентов, решивших перейти на наши услуги.Vyros ScentT запускает кампанию по переходу клиентов к новому опыту в сфере профессиональной ароматизации помещений

Оптимизация расходов на профессиональную ароматизацию до 40%

Независимо от того, управляете ли вы магазином, отелем, рестораном, клиникой или фитнес-центром, мы приглашаем вас оценить разницу, которую может обеспечить партнер, искренне заботящийся о качестве услуг и впечатлениях ваших клиентов.

Если вы уже пользуетесь услугами ароматизации, сейчас самое время рассмотреть альтернативы. Мы предлагаем вам легкий переход и специальные условия в рамках нашей кампании по переходу от других провайдеров.

Для получения дополнительной информации и персонального коммерческого предложения свяжитесь с нашей командой.

vyros.md

Источник
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