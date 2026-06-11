Выбирайте Bosch сегодня — экономьте завтра и получайте подарки уже сейчас Ⓟ

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Газонокосилка Bosch EasyRotak 32-205 — 1 999 леев

Компактная и удобная газонокосилка для небольших и средних участков. Легкий вес, простое управление и аккуратное скашивание вдоль краев газона делают ее отличным выбором для ежедневного ухода за садом.

Газонокосилка Bosch ARM 3400 — 2 999 леев и триммер Bosch EasyGrassCut 23 в ПОДАРОК!

Мощная и надежная газонокосилка с шириной скашивания 34 см для быстрого ухода за газоном. Оснащена удобной регулировкой высоты среза и системой аккуратного кошения вдоль бордюров. В подарок — триммер Bosch EasyGrassCut 23 для обработки труднодоступных мест и краев газона.инновационные направляющие позволяют аккуратно подстригать траву вплотную к краям газона.

Триммер для газона Bosch ART 27 — 1 599 леев

Легкий и удобный триммер для быстрого ухода за газоном, краями дорожек и труднодоступными участками. Благодаря эргономичной конструкции обеспечивает комфортную работу и аккуратный результат.

Триммер для газонов Bosch AFS 23-37 — 3 399 леев и лезвия для триммера Bosch в ПОДАРОК

Мощный универсальный триммер для борьбы с густой травой, сорняками и зарослями. Подходит как для регулярного ухода за участком, так и для более сложных работ. В подарок — комплект лезвий Bosch для еще большей эффективности и долговечности инструмента.

Новинка: аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V2-38 — 8 999 леев

Новая аккумуляторная газонокосилка Bosch Rotak 18V2-38 сочетает высокую производительность и полную свободу передвижения без проводов. Ширина скашивания 38 см и мощная система 18V позволяют быстро и эффективно ухаживать за газоном, обеспечивая аккуратный результат даже вдоль краев участка.

Новинка: газонокосилка-робот Bosch VisiMow 18V-100 — 9 999 леев

Современная роботизированная газонокосилка, которая самостоятельно поддерживает газон в идеальном состоянии. Bosch VisiMow 18V-100 автоматически планирует маршрут, аккуратно скашивает траву и экономит ваше время. Отличное решение для тех, кто хочет наслаждаться безупречным газоном без лишних усилий.

Триммер для газонов Bosch EasyGrassCut 18-230 — 2 499 леев

Аккумуляторный триммер для комфортного ухода за газоном без проводов. Легкий, удобный и маневренный, он идеально подходит для подравнивания травы вдоль дорожек, заборов и клумб, обеспечивая аккуратный результат с минимальными усилиями.

Триммер для газонов Bosch AdvancedBrushCut 36V-23 — 8 999 леев

Мощный аккумуляторный триммер для сложных задач в саду. Легко справляется с густой травой, сорняками и зарослями благодаря высокопроизводительной системе 36V. Надежный инструмент для тех, кому требуется максимальная эффективность и свобода работы без проводов.

Мойка высокого давления Bosch EasyAquatak 110 — 1 799 леев

Компактная и простая в использовании мойка высокого давления для быстрой очистки автомобилей, велосипедов, садовой мебели и террас. Отличается удобством хранения и готовностью к работе в любое время.

Мойка высокого давления Bosch UniversalAquatak 125 — 2 599 леев

Универсальная модель для эффективной уборки вокруг дома. Благодаря высокому давлению и набору насадок легко справляется с загрязнениями на автомобилях, дорожках, фасадах и садовом оборудовании.

Мойка высокого давления Bosch AdvancedAquatak 140 — 5 799 леев

Мощная мойка высокого давления для самых требовательных задач. Обеспечивает высокую производительность и быстро удаляет стойкие загрязнения с больших поверхностей, техники, дворов и фасадов, значительно сокращая время уборки.

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Покупайте инструменты и садовую технику Bosch и получайте подарочные карты Sportlandia в подарок:

🎁 При покупке на сумму от 2 000 леев — подарочная карта Sportlandia номиналом 200 леев.

🎁🎁 При покупке на сумму от 4 000 леев — сразу две подарочные карты Sportlandia по 200 леев каждая.

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