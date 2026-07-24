Возобновляемые источники энергии: решения для устойчивого будущего Ⓟ

Переход к устойчивой энергетике является важным шагом к снижению зависимости от ископаемого топлива и защите окружающей среды. Возобновляемые источники энергии становятся всё более доступным и эффективным решением.

Солнечная энергия

Солнечная энергия получается из света и тепла Солнца и используется с помощью фотоэлектрических панелей и солнечных коллекторов. Она способствует снижению долгосрочных затрат и повышению энергетической независимости.

Ветровая энергия

Ветровая энергия преобразуется в электроэнергию с помощью ветряных турбин. Несмотря на зависимость от погодных условий, она играет важную роль в сокращении выбросов CO₂ и защите окружающей среды.

Энергия биомассы

Биомасса является возобновляемым ресурсом, получаемым из органических материалов. Она используется для производства тепловой и электрической энергии, а также топлива, способствуя рациональному использованию местных ресурсов.

Таким образом, возобновляемые источники энергии являются ключевым элементом устойчивого развития.

Смотрите здесь больше мер по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии:

https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/media-campaigns/eficienta-energetica-in-serviciile-sociale-start/video-explicative/

Этот материал был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза.

Статья является частью коммуникационной кампании «Используем энергию эффективно», проводимой в рамках проекта «Местные партнёрства для повышения энергоэффективности в социальных услугах», финансируемого Европейским Союзом, а также софинансируемого и реализуемого Фондом Сороса Молдовы в партнёрстве с I.P. Keystone Moldova и ОО «Фонд социальных инноваций Молдовы».

Содержание материала принадлежит авторам и не обязательно отражает видение Европейского Союза и Фонда Сороса Молдовы.

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