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Business News logoBusiness News
30 Июня 2026, 10:00
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Вместе за чистую землю Молдовы: Экологическая инициатива торгового центра "Sun City" Ⓟ

Забота об окружающей среде начинается с простых решений. Одно из них — правильная утилизация использованных батареек, которые при неправильном обращении могут наносить серьёзный вред почве и водным ресурсам.

Вместе за чистую землю Молдовы: Экологическая инициатива торгового центра "Sun City"

С 1 по 14 июля Торговый центр “Sun City” запускает экологическую инициативу, цель которой – показать, как простые действия каждого человека помогают сохранять природу нашей страны.

В рамках акции каждый посетитель может принести использованные батарейки и получить денежный сертификат на покупки. Однако главная ценность проекта заключается не только в поощрении участников. Это ещё один шаг к формированию экологической культуры и бережного отношения к природе нашей страны.

Понимая важность этой проблемы, Торговый центр “Sun City” стремится не только создавать комфортное пространство для покупок, но и участвовать в социальных и экологических проектах, которые приносят реальную пользу обществу.

Торговый центр “Sun City” приглашает всех жителей и гостей столицы присоединиться к акции и вместе внести вклад в сохранение чистой и здоровой окружающей среды для будущих поколений.

Сохраним экологию родной Молдовы вместе!

Торговый центр “Sun City” г. Кишинёв, ул. Пушкина, 32

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